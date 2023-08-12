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۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۷:۳۸

محمد وکیلی:

زورمان به فرانسه نرسید/ به خاطر نایب قهرمانی عذرخواهی می‌کنیم

زورمان به فرانسه نرسید/ به خاطر نایب قهرمانی عذرخواهی می‌کنیم

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران گفت: در این دوره، سطح مسابقات، بسیار بالا بود و فینالی که مقابل فرانسه برگزار کردیم یکی از بهترین مسابقاتی بود که تاکنون در آن شرکت کرده بودیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیلی سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران در مورد نایب قهرمانی تیمش در مسابقات جهانی اظهار داشت: به جامعه والیبال تبریک می‌گویم. مسابقات بسیار سنگینی را پشت سر گذاشتیم و دیدار فینال نیز سختی‌ها و دشواری‌های خاص خودش را داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران ادامه داد: من تجربه ۶ دوره حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان را دارم ولی باید بگویم که در این دوره، سطح مسابقات، بسیار بالا بود و فینالی که مقابل فرانسه برگزار کردیم یکی از بهترین مسابقاتی بود که تاکنون در آن شرکت کرده بودیم. حضور پرشور تماشاگران نیز باعث گرمی بازی فینال شده بود.

وکیلی گفت: تیم ما تا در دیدار فینال بسیار مقتدرانه پیش آمد و ما تمام تلاش خود را برای پیروزی در بازی نهایی به کار گرفتیم. اگر منصفانه بخواهم صحبت کنم باید بگویم زورمان به فرانسه نرسید و این تیم در دفاع روی تور برتر از ما عمل کرد. همین برتری در دفاع روی تور باعث شد حملات ما به امتیاز تبدیل نشود و عملاً نتوانستیم برنده میدان باشیم.

محمد وکیلی در ادامه تصریح کرد: سرویس‌های خوبی در بازی فینال زدیم و تغییراتی هم برای عوض کردن نتیجه بازی انجام دادیم ولی همانطور که گفتم زورمان به فرانسه نرسید.

وی در پایان گفت: خوشبختانه جوانان بسیار خوبی را برای آینده والیبال ایران تربیت کردیم. لازم می‌دانم از طرف خودم به عنوان مسئول تیم از مردم به خاطر شکست در بازی فینال عذرخواهی کنم.

کد مطلب 5859156

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