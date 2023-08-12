به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیلی سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران در مورد نایب قهرمانی تیمش در مسابقات جهانی اظهار داشت: به جامعه والیبال تبریک می‌گویم. مسابقات بسیار سنگینی را پشت سر گذاشتیم و دیدار فینال نیز سختی‌ها و دشواری‌های خاص خودش را داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران ادامه داد: من تجربه ۶ دوره حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان را دارم ولی باید بگویم که در این دوره، سطح مسابقات، بسیار بالا بود و فینالی که مقابل فرانسه برگزار کردیم یکی از بهترین مسابقاتی بود که تاکنون در آن شرکت کرده بودیم. حضور پرشور تماشاگران نیز باعث گرمی بازی فینال شده بود.

وکیلی گفت: تیم ما تا در دیدار فینال بسیار مقتدرانه پیش آمد و ما تمام تلاش خود را برای پیروزی در بازی نهایی به کار گرفتیم. اگر منصفانه بخواهم صحبت کنم باید بگویم زورمان به فرانسه نرسید و این تیم در دفاع روی تور برتر از ما عمل کرد. همین برتری در دفاع روی تور باعث شد حملات ما به امتیاز تبدیل نشود و عملاً نتوانستیم برنده میدان باشیم.

محمد وکیلی در ادامه تصریح کرد: سرویس‌های خوبی در بازی فینال زدیم و تغییراتی هم برای عوض کردن نتیجه بازی انجام دادیم ولی همانطور که گفتم زورمان به فرانسه نرسید.

وی در پایان گفت: خوشبختانه جوانان بسیار خوبی را برای آینده والیبال ایران تربیت کردیم. لازم می‌دانم از طرف خودم به عنوان مسئول تیم از مردم به خاطر شکست در بازی فینال عذرخواهی کنم.