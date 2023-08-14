املاک و اموال بلااستفاده دانشگاه آزادباید مولد وتبدیل به احسن شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه نشست هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار و آیت‌الله اراکی نیز به صورت ویدئویی با این نشست ارتباط داشت.

فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در این نشست اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی این قدرت را دارد که بزرگان دانشگاهی استان در جلسه هیئت امنای آن حضور دارند که چنین ظرفیت ویژه‌ای باعث خواهد شد بتوانیم نقشه راه علم، فناوری و نوآوری استان را با انسجام بیشتری طی کنیم.

وی افزود: دانشگاه آزاد باید برای تعیین تکلیف وضعیت املاک خود تصمیم جدی‌تر بگیرد چراکه با توجه به تغییر در ترکیب جمعیت و آمایش دانشگاهی در حال حاضر این دانشگاه با اموال غیرمولد و رها شده‌ای مواجه است که عدم توجه به آن را اتلاف منابع کشور می‌دانیم لذا اقتضا این است که حتماً تبدیل به احسن شود تا از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مجموعه دانشگاه آزاد همواره در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی استان سهیم بوده و باید با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نظام علمی استان گام‌های بلندتری برای ارتقای جایگاه استان در نظام علمی و دانشگاهی کشور برداریم.

به گزارش مهر، در پایان این نشست سایت آبزی پروری ماهیان سردآبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با متراژ بیش از ۱۴۰۰ مترمربع، ۶ حوضچه و ظرفیت ۲۰ تن پرورش ماهی در هر دوره مورد بهره‌برداری قرار گرفت.