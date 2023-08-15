تفاهم نامه جذب ۸هزار نیروی بومی در پالایشگاه نفت امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان، آیین انعقاد تفاهم نامه استخدام نیروی کار بومی از طریق سامانه جستجوی شغل ( shoghl.mcls.gov.ir) فی ما بین، استانداری هرمزگان، یک شرکت پالایش نفتی در بندرعباس و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان برگزار شد.

مهدی دوستی در این آیین با اشاره به سرمایه گذاری ۲.۳ میلیارد یورویی در طرح ارتقای محصولات سنگین این شرکت نفت در بندرعباس، عنوان‌کرد: این پالایشگاه نفت از ابتدا در کنار مردم بوده و در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی کمک‌های دقیقی را به مردم استان کرده است اما کمکی که در حوزه اشتغال انجام می‌دهد، مساعدت در رفع درد اصلی استان یعنی بیکاری است که جای قدردانی دارد.

وی با اشاره اینکه در استان شغل تولید می‌شود، افزود: چنانچه در سال گذشته ۵۰ هزار و ۷۰۰ شغل در استان ایجاد شده اما اثرش در رفع بیکاری استان پایین است و اشتغال ایجاد شده منجر به تحقق اهداف اصلی نشده است‌.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، بیان کرد: برای نظارت بیشتر بر به کارگیری نیروهای بومی دو مسیر جذب نیرو را تعریف کرده‌ایم که در راهبرد اول نیروهای استخدام دائم صنایع از طریق برگزاری آزمون جذب می‌شوند که پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس این آزمون را برگزار کرده و شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز در دو مرحله در شهریور ماه و مهر ماه آزمون استخدامی خود را برگزار خواهد کرد.

استاندار هرمزگان، تاکیدکرد: مسیر دوم جذب نیروی بومی، برای نیروهای پیمانکاری است که در فرآیند احداث واحدهای جدید مشارکت خواهند داشت که الزام شده است این نیروها از طریق سامانه جستجوی شغل و با اولویت نیروهای بومی جذب شوند.

وی با تاکید بر اینکه نقشه توسعه نیروی انسانی استان باید منطبق بر نقشه توسعه صنعتی استان باشد، گفت: در ابر پروژه ارتقای محصولات سنگین پالایش نفت بندرعباس حدود ۸ هزار نیرو از طریق سامانه جستجوی شغل جذب خواهد شد و در صورتی که تقاضای بازار کار استان رفع شود بعد از یک ماه امکان جذب نیرو از سایر نقاط کشور در بستر این سامانه ایجاد خواهد شد.

دوستی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای تخصیص سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان، گفت: از وزارت بهداشت مجوز استخدام ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برای شبکه بهداشت و درمان استان را اخذ کرده‌ایم که ۱۰ درصد کل ظرفیت جذب وزارت بهداشت را شامل می‌شود.