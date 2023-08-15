به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی بی سی، پلیس انگلیس ۳ تبعه بلغارستان را به بهانه «جاسوسی» برای روسیه بازداشت کرد.

بر اساس ادعای این رسانه، ۲ مَرد و یک زن از ماه فوریه سال جاری میلادی در بازداشت به سر می‌ برند.

آنان متهم هستند با هویت و اسناد جعلی از جمله گذرنامه و شناسنامه متعلق به چند کشور اروپایی وارد انگلیس شده و در این کشور سکونت داشته‌ اند.

به گزارش بی بی سی، این افراد تا زمان بازداشت ۳ سال در انگلیس زندگی کرده بودند.

گفته شده در این مدت، آنها در مشاغل مختلفی اشتغال داشته و در حومه شهرهای مختلف ساکن بوده‌ اند؛ قرار است محاکمه این ۳ نفر در ماه ژانویه سال آتی میلادی آغاز شود.

در مورد نحوه فعالیت این افراد تا کنون جزئیاتی منتشر نشده است.

این در حالیست که سرویس اطلاعاتی سوئیس چندی پیش روسیه را به فرستادن افسران اطلاعاتی به اروپا در پوشش پناهجویان متهم کرده بود.

گزارش منتشر شده از سوی «امنیت سوییس- ۲۰۲۳»، مدعی بود که «ده ها» نفر از ماموران اطلاعاتی چین هم به صورت مخفیانه در سفارتخانه ها در سوئیس فعالیت می کنند.

العربیه نیز در این خصوص ادعا کرد: گزارش سالانه سرویس‌ های اطلاعاتی سوئیس حاکی از آن است که خطر فعالیت‌ های جاسوسی روسیه و چین در این کشور از زمان آغاز بحران در شرق اروپا تشدید شده است.