به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی در بازدید از کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، با اشاره به ظرفیتهای این مرکز در تربیت و معرفی نیروی انسانی متخصص برای ایجاد زمینه تبادل بینالمللی فناوری عنوان کرد: یکی از نکات خوب این کریدور پرورش و رشد افراد متخصص و توانمند است و کریدور این ظرفیت را دارد که به زیرساختی برای افراد علاقمند به صادرات و مسائل بینالمللی دانشبنیان هستند، جذب و تربیت شوند.
دهقانی، تنوع خدمات ارائه شده برای حضور محصولات و خدمات دانشبنیان در بازارهای بینالمللی را یکی دیگر از جذابیتهای کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری دانست و افزود: کریدور ارائه دهنده طیف گسترده و متنوعی از خدمات است و در طی ده سال گذشته توانسته جلودار حضور شرکتها در بازارهای صادراتی باشد.
وی با اشاره به ضرورت نگرش کلان به فعالیتهای کریدور عنوان کرد: یکی از نقاط مثبت کریدور این است که متکی به بخش خصوصی است و این امر موجب میشود هزینهها هدفمند صورت بگیرد و کارها با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر ضرورت برخورداری از شفافیت و تسریع در انجام فرآیندهای خدماتی افزود: در جریان فراز و نشیبها و چالشها مهم این است که فضای کریدور فضایی سالم، باز و شفاف باشد و در عین حال جنس فعالیتهای دانشبنیانی با انگیزه بالا باشد؛ فعالان کریدور باید در پیشرفت و ارزش آفرینی آن سهم داشته باشند تا حرکت رو به جلوی کریدور با سرعت بیشتری دنبال شود.
دهقانی ادامه داد: این امکان وجود دارد که برای تربیت نیروی انسانی متخصص، گرنت حمایتی تربیت نیروی انسانی به کریدور اختصاص داده شود و افراد جدید فعال در این زیست بوم پرورش داده شوند.
گفتنی است؛ کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۳۹۳ راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. از جمله خدمات این مرکز، تسهیل فرآیند صادرات کالاها و همچنین آموزش و مشاوره شرکتها در حوزه صادرات است. در این مجموعه با شناسایی و ارزیابی شرکتهای خدماتی فعال در این حوزه، خدمات متنوعی برای توسعه توان صادراتی شرکتها ارائه میشود.
تا کنون بیش از ۷۲۴۹ خدمت به ارزش ۴۱۹ میلیارد ریال به شرکتها ارائه شده است و در سال ۱۴۰۱ میزان این حمایتها ۲,۶۶۰ میلیون تومان ریال از ۱۱۹ شرکت بوده است.
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