کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با گرامیداشت روز صنعت دفاعی اظهار داشت: امروز به برکت جهاد عزیزان در صنعت دفاعی دشمن جرأت تعرض به ایران اسلامی را نخواهد داشت.

وی همچنین با گرامیداشت روز مسجد و محکوم کردن آتش کشیدن مسجد الاقصی توسط رزیم غاصب صهیونیستی، نقش مسجد را در مدیریت محله بسیار مهم دانست و با اشاره به اجرای طرح محله مهدوی گفت: مسجد باید محله خود را مدیریت کند.

وی افزود: نقش مسجد در مبارزه با تروریسم فرهنگی، اعتقادی در جامعه برجسته است زیرا تروریسم فرهنگی قصد دارد جوانان و خانواده‌ها را از فرهنگ متعالی و دینی جدا کند و به سمت بی وبندباری غربی بکشاند.

امام جمعه ساری یادآور شد: مسجد جای فرهنگسازی است و جای توسعه و تربیت فرهنگی دینی و محل جهاد تبیین است تا جامعه را در جریان فتنه‌ها قرار دهد.

آیت الله لائینی با اشاره به سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد گفت: انگلیس ملعون با یکسری آشوبگران اجاره‌ای و چماق به دست دولت مردمی مصدق را سرنگون کردند و دست نشانده خود را به حکومت برگرداندند و مسجد محل تبیین فتنه‌ها و مبارزه با آن است.

وی با اظهار اینکه مسجد می‌تواند منجر به بروز وحدت و انسجام شود، گفت: ایجاد اختلاف و نزاع از راهبردهای دیرین دشمن بوده و هست زیرا از وحدت و انسجام ما می ترسد و جامعه‌ای علمداری نظیر ولی فقیه دارد باید متحد باشند و چندصدایی در آن موجود نباشد.

آیت الله لائینی کشف حجاب را یک حرام شرعی و سیاسی دانست و گفت: می‌دانیم که ریشه تروریست در سرزمین اشغال شده فلسطین است و ریشه عمیق‌ترش در انگلیس به‌ویژه نظام استکباری فرعونی آمریکایی است.

این مسئول با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه، خاطرنشان کرد: معظم له سپاه را به‌عنوان بزرگترین سازمان ضدتروریستی جهان دانستند و ما به دنیا اعلام می‌کنیم و معتقدیم که این سازمان که در ایران انقلابی به‌وجود آمده و شکل گرفته، هم آمریکا را از منطقه بیرون می‌کند وهم نظام سلطه استکباری فرعونی آمریکایی را از هم فرو خواهد پاشاند.

وی در پایان با اشاره به مشاهده اسامی برترین‌های کنکور، عنوان کرد: این نکته که چرا از مازندران رتبه برتر نداشتیم برایم نگرانی ایجاد کرد و باید آموزش و پرورش جدی‌تر عمل کند و این مسئله برای ما قابل قبول نیست و امیدواریم آموزش و پرورش توجه بیشتری به استعدادهای درخشان و نخبگان داشته باشد.