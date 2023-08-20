به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی سرپرست سازمان امدادونجات گفت: طبق هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، احتمال بارش شدید، رگبار و وزش باد در مناطق نیمه نیمه غربی هرمزگان، جنوب و غرب فارس، شمال زنجان و جنوب اردبیل، پیش بینی می‌شود.

محمودی همچنین درباره مخاطرات ناشی از وضعیت آب‌وهوایی گفت: امروز یکشنبه احتمال بارش‌های رگباری و وزش باد علاوه بر مناطق قبلی در جنوب و غرب فارس، هرمزگان، زنجان، جنوب و مرکز اردبیل و شمال خراسان شمالی گزارش شده است.

بنابراین هموطنان ساکن در این مناطق نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: در پی هشدار هواشناسی امدادگران در ۷ استان کشور، در حالت آماده باش قرار گرفتند.