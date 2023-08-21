دیدار نمایندگان جامعه پزشکی با رئیسی/ حرف هایی که باید گفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، اول شهریور مصادف با زادروز دانشمند ایرانی حکیم بوعلی سینا، روز پزشک نامگذاری شده است.
روز پزشک، فرصت و بهانهای برای ارج نهادن به خدمات ارزشمند جامعه پزشکی است. پزشکانی که قاطبه آنها، حس نوع دوستی را در وجود خود متبلور ساخته و برای نجات جان بیماران، دست از تلاش و خدمت بر نمیدارند.
جامعه پزشکی کشور در این سالها به شدت درگیر مسائل حاشیهای شده و همین موضوع باعث گردیده که جایگاه طبابت تا حدودی دچار خدشه شود.
تعرفههای غیر واقعی، پرداخت مالیاتهای بعضاً ناعادلانه، هجمههای ناروا از سوی برخی چهرهها و…، دست به دست هم داده تا جایگاه پزشکی در کشور تحت الشعاع این قبیل امور قرار بگیرد.
از سوی دیگر، شدت گرفتن مهاجرت پزشکان به هر دلیل، خالی ماندن ظرفیتهای برخی از رشتههای تخصصی و…، به عنوان مهمترین چالشهای نظام سلامت کشور تلقی میشود که میبایست برای آن، راهکار اندیشید.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه بعضی از رشتههای علوم پزشکی مورد بی اقبالی واقع شده است، در حالی که این رشتهها مثل بیهوشی، جراحیهای اطفال، جراحیهای قلب، جراحی عمومی و داخلی، خیلی حیاتی هستند.
علیرضا اولیایی منش رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با نامناسب خواندن فضای فعلی تعرفهای خدمات سلامت، اظهار داشت: در شرایط فعلی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی به صورت دو شیفت کار میکنند تا درآمدشان به حداقلهای زندگی نزدیک باشد.
وی با اشاره به خروج پزشکان تمام وقت جغرافیایی از هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، افزود: تقریباً در هر جلسه از جلسات دانشگاه مطرح میشود که ۱۰ الی ۱۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تهران از تمام وقت جغرافیایی خارج میشوند، این یک فاجعه است. در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۶ فوق تخصص گوارش، ۴ نفر آنها مهاجرت کرده اند و دو نفر نیز از بخش دولتی خارج شدهاند. بنابراین تشکیل جلسه شورای راهبری تعرفه و قیمت تمام شده خدمات به دلیل احساس تکلیف است تا جلوی فاجعه را بگیریم.
در دیداری که رئیس کل سازمان نظام پزشکی و جمعی از نمایندگان جامعه پزشکی با رئیس جمهور خواهند داشت، قطعاً به مواردی همچون غیر واقعی بودن تعرفههای پزشکی، هجمه به جایگاه جامعه پزشکی، مهاجرت پزشکان، افزایش بی ضابطه ظرفیت پزشکی و…، اشاره خواهد شد. اما، واقعیت این است که قاطبه پزشکان و شاید نزدیک به یک ۹۰ درصد آنها بر اساس تعرفههای مصوب، امرار معاش میکنند و چون، هزینههای زندگی و طبابت، روز به روز در حال افزایش است، جامعه پزشکی هم برای تأمین هزینههای زندگی، با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند.
در حالی که کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس، اروپا و کانادا، برای پزشکان ما فرش قرمز پهن کردهاند.
اگر قرار باشد مهاجرت پزشکان شدت بگیرد، در آیندهای نه چندان دور، باید به پزشکان خارجی متوسل شویم و یا اینکه برای درمان توسط پزشک ایرانی، به خارج از کشور سفر کنیم.
به نظر میرسد در دیدار نمایندگان جامعه پزشکی با رئیس جمهور، باید منتظر گلایههای آنها از جنس شکایت باشیم. زیرا، حق قاطبه جامعه پزشکی، بعد از دوران سخت کرونا اینگونه برخوردها نیست.
