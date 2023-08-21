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۳۰ مرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

چهارمین اهدای عضو سال جاری در خراسان شمالی ثبت شد

چهارمین اهدای عضو سال جاری در خراسان شمالی ثبت شد

بجنورد- مسئول فرآوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ثبت چهارمین اهدای عضو طی سال جاری در استان خبر داد.

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت چهارمین اهدای عضو، ایثار ماندگار، در استان خبر داد و اظهار داشت: اعضای بدن مرد ۶۱ ساله اهل راز روز گذشته به بیماران نیازمند، اهدا شد.

مسئول فرآوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: مرحوم محمد نورایی که در اثر حادثه تصادف در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد بستری بود، ۲۸ مرداد ماه دچار مرگ مغزی و روز گذشته با جلب رضایت خانواده به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

وی اضافه کرد: قرنیه‌های زنده یاد برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پوست این بیمار مرگ مغزی نیز به بانک نسوج ارسال شد.

کد مطلب 5867184

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