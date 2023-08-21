چهارمین اهدای عضو سال جاری در خراسان شمالی ثبت شد

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت چهارمین اهدای عضو، ایثار ماندگار، در استان خبر داد و اظهار داشت: اعضای بدن مرد ۶۱ ساله اهل راز روز گذشته به بیماران نیازمند، اهدا شد.

مسئول فرآوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: مرحوم محمد نورایی که در اثر حادثه تصادف در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد بستری بود، ۲۸ مرداد ماه دچار مرگ مغزی و روز گذشته با جلب رضایت خانواده به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

وی اضافه کرد: قرنیه‌های زنده یاد برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پوست این بیمار مرگ مغزی نیز به بانک نسوج ارسال شد.