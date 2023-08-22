ورزشگاه یادگار امام تبریز بطور کامل پر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و الشارجه از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز برگزار خواهد شد.

بر اساس این خبر با نزدیک شدن به شروع بازی که حدود ۴۰ دقیقه زمان مانده است حدود ۷۰ هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند و همچنین برای اولین بار حضور بانوان در ورزشگاه و طبقه دوم که به همت هیئت فوتبال آذربایجان شرقی مجوز حضور بدست آوردند به چشم می‌خورد.

بازیکان ۲ تیم برای گرم کردن خود وارد میدان شدند.

هر دو تیم از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفتند.

شعار آذربایجان قیزلاری از سوی مردان و شعار گویلر اولدوزی از طرف بانوان حاضر در ورزشگاه به گوش می‌رسد.

از چهار نورافکن در ورزشگاه در حال حاضر یکی روشن است.

اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص بهبود وضعیت جایگاه خبرنگاران نسبت به بازی قبل تراکتور مقابل تیم پرسپولیس اقدامات قابل قبولی را انجام داده است.

روشن شدن نور فلش موبایل تماشاگران جلوه خاصی به ورزشگاه داده است.

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