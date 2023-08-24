موکب بنیاد مستضعفان با ظرفیت اسکان ۱۰۰۰نفر در تمرچین دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر پنجشنبه با حضور رئیس بنیاد مستضعفان موکب این بنیاد در پیرانشهر آغاز به کار کرد، در این موکب که به صورت سنتی و چادرهای محلی در منطقه پادگان جلدیان راه اندازی شده پذیرایی از زائران با غذاهای محلی کلانه و آش محلی دوکیلو انجام می‌شود.

سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان با همراهی محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی صبح امروز از این موکب بازدید و از نزدیک در جریان ارائه خدمات به زائران قرار گرفتند.

فتاح میزبانی بهینه از زائران امام حسین (ع) را در پیرانشهر نمادی از وحدت و همدلی بین شهروندان استان و علاقه آنان به امام حسین (ع) اعلام کرد.

هم اکنون ۳۸ گیت برای پذیرش زائران در پایانه مرزی تمرچین راه اندازی شده که ۳۰ گیت در محوطه و ۸ گیت در داخل سالن پایانه قرار دارد.

زیرساخت‌های لازم برای پذیرش سریع زائران در این پایانه مرزی فراهم شده و علاوه به دایر شدن مواکب پذیرایی، خودروهای امداد و نجات، اورژانس، نیروهای انتظامی و خدماتی در پایانه حضور دارند و برای راحتی زائران ۷۲ چشمه سرویس بهداشتی نیز پیش بینی شده است.

بر اساس اعلام مدیر پایانه مرزی تمرچین امسال پذیرش زائران در این مرز با تدابیر اتخاذ شده، به صورت ۲۴ ساعته است و مسؤولان پذیرش و عوامل انتظامی به صورت شیفتی در پایانه مستقر هستند و در تمام طول شبانه روز به زائران خدمات ارائه می‌دهند.