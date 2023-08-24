به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با حضور امام جمعه، شهردار، اعضای شورای اسلامی، فرماندهی بسیج، فرماندهی کلانتری، سایر مدیران شهر برگزار شد.

امام جمعه عالی‌شهر پنج شنبه شب در این برنامه ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصت مغتنمی برای بزرگداشت یاد و خاطره و تبیین سبک خدمتگزاری شهیدان رجایی و باهنر است،

حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد افزود: این ۲ شهید الگویی برای مجموعه دولت هستند و جامعه باید از صفات برجسته این شهدا الگو بگیرد.

شهردار عالیشهر نیز گفت: خانواده شهدا مایه افتخار جامعه، میراث داران انقلاب اسلامی و سرمایه‌های معنوی کشور عزیزمان به شمار می‌روند و خدمت به آن‌ها افتخاری بسیار بزرگی برای ما مسئولان محسوب می‌شود.

حسین محمدی اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه جاودانه و پایدار است که ما باید ضمن حراست و پاسداری، آن را به صورت یک اصل در تمام ابعاد زندگی نهادینه کرده و سرلوحه کار خود قرار دهیم.

در این دیدارها با خانواده معظم شهید «ضرغام درخشان» و شهیدان «صفرعلی» و «محمد رضا سیفی» و با ایثارگران «اسماعیل دشتی» و «محمد عرب» دیدار و تجلیل به عمل آمد.