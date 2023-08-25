نداشتن تجربه مشکل والیبال بنگلادش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورعروجی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: هنگ‌کنگ را از ابتدای تورنمنت زیر نظر داشتم و آن‌ها در این دوره تیم شادابی داشتند که نشان می‌دهد آموزش در مدارس آن‌ها علمی و درست دنبال می‌شود.

وی افزود: بنگلادش یک ماه برای حضور در این دوره، در تهران اردو داشت که زمان کمی بود با این حال خوشحالیم عملکرد خوبی در کل تورنمنت داشتیم.

پورعروجی اضافه کرد: یکی از مشکلات والیبال بنگلادش شرکت نکردن در بیشتر مسابقات و بی‌تجربگی است درحالیکه از سوی مسابقات آسان‌تر دعوت شده بودیم، شرکت نکردیم و در چنین رقابت‌های حساس و سختی حضور یافتیم.

پورعروجی گفت: مسابقات این دوره در بالاترین کیفیت برگزار شد و خوشحالم تیم ملی ایران نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و به نظرم امروز می‌تواند مقابل چین پیروز شود.

سرمربی بنگلادش در پایان اظهار کرد: احتمالاً در چلنج کاپ سریلانکا حضور خواهیم یافت.

هوروسیت بیسواز کاپیتان تیم ملی والیبال بنگلادش گفت: دیدار خوبی برگزار کردیم و به هدفمان در این رقابت‌ها رسیدیم.

وی افزود: تیم بنگلادش در حال کسب تجربه است و روز به روز عملکردش بهتری می‌شود.

کاپیتان بنگلادش شرایط مسابقات را بسیار خوب عنوان و اظهار کرد: رقابت‌ها در بالاترین سطح برگزار شد و همه تیم‌ها با تمام توان حضور داشتند.