حداکثر دمای مرز مهران تا پنج روز آینده بین ۴۴ تا ۴۸ درجه است

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند کاهش دما را در سطح استان ایلام شاهدیم، این روند کاهشی نیز تا اواسط هفته تداوم دارد.

وی افزود: انتظار داریم دمای هوای استان ایلام ۴ - ۵ درجه کاهش پیدا کند، طوری که اواسط هفته هوایی به نسبت خنک در سطح استان خواهیم داشت.

وی درباره وزش باد شدید در منطقه مرزی مهران گفت: این وزش باد شدید در کشورهای عراق و سوریه نیز وجود دارد که می‌تواند باعث خیزش گرد و غبار شود.

وی ادامه داد: این احتمال هست که گرد و غبار به برخی نواحی استان از جمله مرز مهران وارد شود، بنابراین انتظار داریم در برخی نواحی استان، شاهد گرد و غبار باشیم.

وی گفت: انتظار می‌رود دمای شهرستان مهران تا پنج روز آینده، حداکثر دمای هوا در محدوده ۴۴ تا ۴۸ درجه باشد.