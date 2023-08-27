نایب رئیس شورای شهر کوت سید نعیم بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقیان با اعلام این خبر گفت: به‌دنبال دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تخلفات اداری و شکایت پیمانکار پروژه ملی آسفالت مسیر حمیدیه به شهر کوت سید نعیم مبنی بر اخلال در انجام پروژه، پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از صدور دستورات قضائی و انجام تحقیقات لازم، نایب رئیس شورای شهر کوت سید نعیم به عنوان یکی از عوامل اصلی پرونده شناسایی و بازداشت شد.

صادقیان گفت: رئیس شورای شهر کوت سید نعیم به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، معدوم کردن اوراق و مصوبات شورای شهر و اخلال در نظم عمومی از طریق ممانعت در انجام پروژه آسفالت، با صدور قرار تأمین متناسب روانه زندان شد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.