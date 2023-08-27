واژگونی پژو پارس محور میامی سبزوار/ راننده جان باخت

زهره صالح نساج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوالی ۷:۲۰ غروب امروز یکشنبه وقوع یک حادثه دیگر رانندگی کام را برای یک هموطن دیگر تلخ کرد، ابراز داشت: این حادثه کیلومتر ۴۰ محور میامی_سبزوار به وقوع پیوست که بلافاصله کارشناسان اورژانس را برای امداد رسانی عازم محل حادثه کرد.

وی ضمن بیان اینکه محل دقیق این حادثه ۱۰ کیلومتر بعد از میاندشت بوده است، افزود: بلافاصله پس از حضور کارشناسان و عوامل پایگاه هلال احمر میاندشت امدادرسانی به مجروحان به انجام رسید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شاهرود بابیان اینکه متأسفانه بر اثر شدت حادثه راننده خودرو سواری پژو پارس در دم جان سپرد، ابراز داشت: این حادثه چهار مصدوم نیز بر جای گذاشت.

صالح نساج با بیان اینکه حال دو نفر از این مجروحان وخیم گزارش شده است، تصریح کرد: این دو از طریق بالگرد اورژانس به بیمارستان امام حسین شاهرود منتقل شدند.

وی بابیان اینکه دو مصدوم دیگر حادثه با آمبولانس راهی مراکز درمانی شدند، افزود: از رانندگان درخواست داریم برای پیشگیری از این حوادث تلخ و ناگوار حتماً خواب کافی و استراحت به موقع داشته باشند و از هرگونه شتاب و عجله به طور جد پرهیز کنند.