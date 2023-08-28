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۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

پایان مسابقات والیبال استعدادهای برتر در اصفهان

پایان مسابقات والیبال استعدادهای برتر در اصفهان

رقابتهای والیبال المپیاد نوجوانان پسر استعدادهای برتر کشور در اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات المپیاد زیر ۱۶ سال پسران استعدادهای برتر رشته ورزشی والیبال از ۲ تا ۶ شهریور با حضور ۳۰ تیم به میزبانی شهر نجف آباد اصفهان برگزار شد.

پس از برگزاری مسابقات بصورت گروهی که در قالب ۶ گروه ۴ تیمی و ۲ گروه ۳ تیمی انجام شد تیم های تهران، مازندران، گلستان و خراسان رضوی به مرحله رده بندی و فینال راه یافتند.

در پایان مسابقات تیم استان گلستان مقام اول ، استان مازندران مقام دوم ، استان تهران مقام سوم و استان خراسان رضوی مقام چهارم را کسب کردند.

آرش صادقیانی سرمربی تیم ملی به همراه کادر فنی تیم ملی زیر ۱۶ سال جهت شناسایی استعدادهای جدید و مستعد رشته ورزشی والیبال در سالن برگزاری حضور داشتند.

مجتبی کرمی ناظر و نماینده وزارت ورزش و جوانان در این مورد گفت: مسابقات از سطح کیفی و فنی بالایی برخوردار بود که باید از همه عوامل برگزاری این مسابقات تشکر ویژه داشته باشم.

کد مطلب 5873282

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