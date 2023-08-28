پایان مسابقات والیبال استعدادهای برتر در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات المپیاد زیر ۱۶ سال پسران استعدادهای برتر رشته ورزشی والیبال از ۲ تا ۶ شهریور با حضور ۳۰ تیم به میزبانی شهر نجف آباد اصفهان برگزار شد.

پس از برگزاری مسابقات بصورت گروهی که در قالب ۶ گروه ۴ تیمی و ۲ گروه ۳ تیمی انجام شد تیم های تهران، مازندران، گلستان و خراسان رضوی به مرحله رده بندی و فینال راه یافتند.

در پایان مسابقات تیم استان گلستان مقام اول ، استان مازندران مقام دوم ، استان تهران مقام سوم و استان خراسان رضوی مقام چهارم را کسب کردند.

آرش صادقیانی سرمربی تیم ملی به همراه کادر فنی تیم ملی زیر ۱۶ سال جهت شناسایی استعدادهای جدید و مستعد رشته ورزشی والیبال در سالن برگزاری حضور داشتند.

مجتبی کرمی ناظر و نماینده وزارت ورزش و جوانان در این مورد گفت: مسابقات از سطح کیفی و فنی بالایی برخوردار بود که باید از همه عوامل برگزاری این مسابقات تشکر ویژه داشته باشم.