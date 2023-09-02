به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بالگریا میلیتِری، سامانه موشکی راهبردی «سرمت» (با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای) روسیه پتانسیل تخریب بسیار زیادی دارد.

در گزارش این وبگاه نظامی در این ارتباط آمده است: توان تخریبی این موشک با قابلیت ویران کردن منطقه ای به وسعت فرانسه یا تگزاس است.

این گزارش اضافه می کند: این ویژگی بر قدرت محض این سیستم تسلیحاتی تأکید می کند و یادآور تأثیر مخرب فناوری مدرن نظامی روسیه خواهد بود.

این در حالیست که رسانه «اکسپرس» پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که موشک «سرمت» روسی می‌ تواند لندن را در ۶ دقیقه از روی زمین محو کند.

رئیس شرکت «روسکاسموس» (Roscosmos) (سازمان فضایی روسیه) دیروز جمعه اعلام کرد که سامانه موشکی راهبردی «سرمت» (با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای) به حالت آماده باش درآمده است.

«یوری بوریسوف» (Yury Borisov) رئیس «روسکاسموس» در این خصوص گفت: سامانه‌ های پیشرفته موشک‌ های بالستیک قاره‌ پیما (ICBM) «سرمت» در حالت وظیفه رزمی در روسیه قرار گرفته اند. سیستم راهبردی «سرمت» وضعیت هشدار رزمی به خود گرفته است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ۲۳ فوریه سال جاری اعلام کرده بود که سیستم‌ های «سرمت» با موشک‌ های بالستیک قاره‌ پیما در سال جاری در روسیه به انجام وظیفه خواهند پرداخت.

با این حال اطلاعات «روسکاسموس» نشان می‌ دهد که سامانه‌ های موشک‌ های بالستیک قاره‌ پیما «سرمت» قرار است سال آینده میلادی در حال عملیات جنگی قرار گیرد.

«آر.اس ۲۸ سرمت» (RS-۲۸ Sarmat) یک سامانه موشکی پیشرفته است که به یک موشک بالستیک قاره‌ پیمای مدارمحور سوخت مایع سنگین مجهز شده و قادر به حمل کلاهک‌ های هسته‌ ای است.

دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه پیشتر در سخنانی گفته بود بر این باور است که جهان در آستانه جنگ جهانی جدیدی است و در این جنگ احتمال رویارویی هسته‌ ای نیز رو به افزایش است.

مدودف گفت: جهان بیمار به احتمال زیاد در آستانه یک جنگ جهانی جدید است. چنین جنگ جهانی اجتناب‌ ناپذیر است اما خطر مواجهه هسته‌ ای رو به افزایش و از نگرانی‌ ها درباره تغییرات اقلیمی نیز جدی تر است.

این مقام روسیه در تیرماه سال جاری هم با اشاره به درخواست لهستان از ناتو برای گنجاندن این کشور در برنامه موسوم به «طرح به اشتراک‌ گذاری هسته‌ ای» تاکید کرده بود که وقوع جنگ اتمی حالا دیگر کاملاً محتمل است.

مدودف دست کم دو دلیل برای این ادعا ارائه و تاکید کرده بود: نخست آنکه، بن‌ بستی که جهان امروز با آن مواجه شده، به مراتب وخیم‌ تر از بحران کارائیب (بحران موشکی کوبا) است؛ زیرا دشمنان ما برای تحمیل شکستی حقیقی به بزرگ‌ ترین قدرت هسته‌ ای یعنی روسیه، عزم خود را جزم کرده‌ اند. البته آنها بدون شک یک مشت کودن هستند اما درباره (این حماقت) کاری از ما برنمی‌ آید و دومین دلیل، حقیقتی غیرقابل انکار است؛ از سلاح هسته‌ ای پیش از این استفاده شده و همه می‌ دانند که چه کسی و کجا از آن استفاده کرده و این بدان معناست که هیچ «تابو» و خط قرمزی در کار نیست.

آمریکا در آگوست ۱۹۴۵ به ژاپن حمله اتمی کرد. هیروشیما ششم آگوست و ناکازاکی ۶ روز بعد بمباران شد. انفجار قارچی حاصل از این بمباران ۹۰ درصد از این شهر را در یک لحظه نابود کرد و ۱۴۰ هزار نفر را به کام مرگ فرستاد؛ ده‌ ها هزار نفر دیگر نیز در ماه‌ ها و سال‌ های بعد بر اثر تشعشعات رادیو اکتیو حاصل از این انفجار وحشتناک جان خود را از دست دادند.