به گزارش خبرنگار مهر، امیر پرویز مرادبکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد شهادت شهید نوژه همچنین شهدای نیروی هوایی و دریایی ارتش نخستین یادواره در همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانی امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز دوشنبه ۱۳ شهریور در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار می‌شود.

ارشد نظامی ارتش در منطقه و فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه با اشاره به شهدای ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان همدان یک‌هزار و ۳۰۳ شهید نیروی زمینی، ۱۱۳ شهید نیروی هوایی، ۴۲ شهید خلبان نیروی هوایی و ۱۴ شهید نیروی دریایی دارد.

امیر مرادبکی خاطرنشان کرد: بالاترین شهدا را در بین نیروی مسلح و شهدای خلبان نیروی هوایی در کشور دارد.

وی با بیان اینکه شهادت شهید عباس دوران از این پایگاه بود و عملیات اچ ۳ نیز از اینجا انجام شد، بیان کرد: ۶ ماهه ابتدای جنگ به تفکیک عملیات‌ها از پایگاه نوژه تعداد ۱۲ هزار و ۴۲۹ سورتی پرواز انجام شده است.

ارشد نظامی ارتش در منطقه و فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه عنوان کرد: ۶۰ درصد عملیات‌های برون مرزی از جمله حمله به اچ ۳، حمله به ساختمان کنفرانس غیر متعهدها، اسکله‌ها و پایگاه‌های نظامی از پایگاه شهید نوژه صورت گرفت که موجب ساقط شدن ماشین جنگی دشمن و به صفر رسیدن میزان صادرات نفت از تمامی پالایشگاه‌ها شد.