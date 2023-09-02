عملکرد تیم ملی بسکتبال در جدال با لبنان/ حدادی بازهم بهترین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز شنبه آخرین دیدار خود در نوزدهمین دوره جام جهانی را برابر لبنان برگزار کرد و با نتیجه ۸۱ به ۷۳ برابر این تیم شکست خورد. با این شکست، تیم ملی بسکتبال ایران بدون برد و سهمیه المپیک به کار خود در جام جهانی پایان داد.

در جریان این دیدار محمد امینی با کسب ۲۲ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن تیم ملی ایران بود. بهترین و موثرترین بازیکن تیم ملی اما حامد حدادی بود.

حدادی در این دیدار که آخرین حضور او در ترکیب تیم ملی بسکتبال بود ۱۴ امتیاز به دست آورد و با هشت ریباند و چهار پاس گل، تاثیرگذاری ۲۲ را در زمین و برای تیم ملی بسکتبال ایران داشت.

حامد حدادی در دیدار برابر فرانسه غایب بود اما در سه دیدار مقدماتی بهترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران بود.