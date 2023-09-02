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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

جام جهانی بسکتبال - اندونزی

عملکرد تیم ملی بسکتبال در جدال با لبنان/ حدادی بازهم بهترین شد

عملکرد تیم ملی بسکتبال در جدال با لبنان/ حدادی بازهم بهترین شد

در جریان دیدار پایانی تیم ملی بسکتبال مقابل لبنان در جام جهانی ۲۰۲۳، محمد امینی امتیازآورترین بازیکن ایران بود اما عملکرد حدادی او را تاثیرگذارترین بازیکن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز شنبه آخرین دیدار خود در نوزدهمین دوره جام جهانی را برابر لبنان برگزار کرد و با نتیجه ۸۱ به ۷۳ برابر این تیم شکست خورد. با این شکست، تیم ملی بسکتبال ایران بدون برد و سهمیه المپیک به کار خود در جام جهانی پایان داد.

در جریان این دیدار محمد امینی با کسب ۲۲ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن تیم ملی ایران بود. بهترین و موثرترین بازیکن تیم ملی اما حامد حدادی بود.

حدادی در این دیدار که آخرین حضور او در ترکیب تیم ملی بسکتبال بود ۱۴ امتیاز به دست آورد و با هشت ریباند و چهار پاس گل، تاثیرگذاری ۲۲ را در زمین و برای تیم ملی بسکتبال ایران داشت.

عملکرد تیم ملی بسکتبال در جدال با لبنان/ حدادی بازهم بهترین شد

حامد حدادی در دیدار برابر فرانسه غایب بود اما در سه دیدار مقدماتی بهترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران بود.

کد مطلب 5877296

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    نظرات

    • رضا IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      0 0
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      واقعا این آقای هاکان دمیر رو چطور بعنوان یک سرمربی برای تیم‌ملی کشور انتخاب شد اصلا ترکیه در بسکتبال صاحب نام هست که مربیانش کوچ بلد باشند.یکی از بدترین نمایشهای چند سال اخیر بسکتبال با این مربی ناکاربلد رقم خورد.
    • درویش IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
      0 0
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      شما همه بازی ها رو باختین اینقدر برا خودتون نوشابه باز میکنین . اگه شانسی یه بازیو میبردین چیکار می کردین.

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