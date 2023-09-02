به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش امروز در مراسم ویژه روز پدافند هوایی در جمع فرماندهان، مسئولان و کارکنان این نیرو گفت: فرماندهان، مسئولان لشکری و کشوری، پیشکسوتان و مردم در روزهای اخیر با صدور پیام و حضور در ستاد پدافند هوایی روز پدافند هوایی را تبریک گفتند و گرامی داشتند و این افزون بر اینکه باعث ارتقای روحیه ما است، وظیفه و مسئولیت ما را هم در قبال این همه محبتها سنگینتر و حساستر میکند.
وی با قرائت آیۀ شریفۀ: مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُرِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ، افزود: از مسئولان ارجمند لشکری و کشوری، ملت شریف ایران، خانواده محترم شهدا و ایثارگران، اصحاب رسانه و قلم، بهویژه همرزمان انقلابی، متعهد و متخصص اینجانب که مجاهدانه در راستای تحقق و تثبیت اقتدار درونزای امروز و فردای پدافند هوایی کشور ما را یاری و همراهی مینمایند خاضعانه سپاسگزارم.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تقارن روز پدافند هوایی با ایام اربعین حسینی (ع) تصریح کرد: ما هرچه در هشت سال دفاع مقدس تجربه کردیم، از شجاعت، مقاومت، ایستادگی، ازخودگذشتگی و شهادتطلبی همهوهمه برگرفته از فرهنگ عاشورای حسینی بود و دهم شهریورماه روز پدافند هوایی فرصت مغتنمی برای بازخوانی مجاهدت، ایثار و مقاومت فرزندان ملت در نیروی پدافند هوایی ارتش است که همواره با جنس اقتدار، استقامت و عزمی پولادین در حفاظت از آسمان امن ایران اسلامی فداکارانه در میدان حاضرند.
وی افزود: بیتردید امنیت و آرامش ایران اسلامی بهویژه آسمان بیکران آن، مرهون زحمات مدافعان گمنامی است که بیهیچ تکلف و ادعایی و با توکل به خدای بزرگ با چشمان همیشه بیدار و هوشیاری کامل، در ایجاد آسمان امن، حفظ و تقویت بازدارندگی و توانمندی دفاعی کشور جایگاه ویژهای داشته و بهمانند سدی محکم در برابر دشمنان میهن عزیز اسلامی و هرگونه تجاوز و گستاخی، مردانه ایستادهاند و مسئولان و مردم قدرشناس قدردان این زحمات هستند.
امیر صباحیفرد تأکید کرد: با الطاف الهی و رهبریهای داهیانه فرمانده معظم کل قوا و حمایتهای فرماندهی محترم ارتش، اکنون نیروی پدافند هوایی یک نیروی قدرتمند در منطقه و جهان است و ما برای تحقق و تثبیت اقتدار درونزای پدافند هوایی و با همراهی و همگامی جامعه نخبگانی و علمی کشور، برادران همرزمم در وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه قرارگاه مشترک پدافند هوایی، باقدرت به تلاش شبانهروزی خود ادامه خواهیم داد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: با الطاف الهی و رهبریهای داهیانه فرمانده معظم کل قوا و حمایتهای فرماندهی محترم ارتش، اکنون نیروی پدافند هوایی یک نیروی قدرتمند در منطقه و جهان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش امروز در مراسم ویژه روز پدافند هوایی در جمع فرماندهان، مسئولان و کارکنان این نیرو گفت: فرماندهان، مسئولان لشکری و کشوری، پیشکسوتان و مردم در روزهای اخیر با صدور پیام و حضور در ستاد پدافند هوایی روز پدافند هوایی را تبریک گفتند و گرامی داشتند و این افزون بر اینکه باعث ارتقای روحیه ما است، وظیفه و مسئولیت ما را هم در قبال این همه محبتها سنگینتر و حساستر میکند.
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