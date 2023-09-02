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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵

خوزستان پایتخت موکب‌ها - ۳۵۲؛

جامعه روحانیت در بخش فرهنگی به زوار حسینی خدمت می‌کند

جامعه روحانیت در بخش فرهنگی به زوار حسینی خدمت می‌کند

شلمچه- نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ائمه جمعه، روحانیت و حوزه‌های علمیه در راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی در بخش فرهنگی خدمت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم فرحانی شامگاه شنبه ضمن بازدید از زیرساخت‌های مرزی شلمچه و گفت‌وگو با زوار حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان‌های خرمشهر، دشت آزادگان و مرزهای شلمچه و چذابه شاهد فداکاری، خدمتگزاری و میزبانی مردم خوزستان برای زوار سیدالشهدا هستیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: مواکب مملو از عاشقان خدمت و شیفتگان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که از اقصی نقاط عالم سرازیر خوزستان شدند.

وی بیان کرد: چنین عظمتی فداکاری دست‌اندرکاران امنیتی، نظامی و انتظامی، بسیج و سپاه را مضاعف می‌کند و ما واقعاً باید تشکر کنیم چرا که بخش زیادی از فعالیت این دوستان پنهان و قابل بازگو کردن نیست.

وی عنوان گرد: اگر امروز چنین عظمت و راهپیمایی جهانی و بزرگ خلق می‌شود، حاصل فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما به خصوص مجموعه انتظامی به معنای اعم است.

آیت الله فرحانی تاکید کرد: ائمه جمعه روحانیت و حوزه‌های علمیه هم در راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی ضمن خدمت‌رسانی در بخش فرهنگی کار انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: خیلی دوست داشتم که تلاشی می‌شد عظمت این کار در خوزستان چنان که حق است، منعکس می‌شد چون واقعاً کاری که در حال انجام است در مقایسه با انعکاس آن قابل قیاس نیست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم فداکاری‌های شما را منعکس کنیم، اظهار کرد: تمام مسئولان مربوطه باید همت کنند عظمت و دریای خدمت عاشقانه مردم بزرگوار خوزستان، دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی بسیج، سپاه و همه دستگاه‌ها به زوار امام حسین (ع) را نشان دهند.

کد مطلب 5877434

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