زائران خودروهای خود را در پارکینگ پارک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرید کریمی زاده شنبه شب در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در بخش‌های ترافیکی، انتظامی و امنیتی، نیروها در محل مأموریت خود در همه محورهای منتهی به مرز و در کنار پارکینگ‌ها مستقر و در حال خدمات رسانی مضاعف به زوار اربعین حسینی هستند.

وی با بیان اینکه افراد باید زمان سفر خود را مدیریت کنند، تصریح کرد: کسانی که با خودروی شخصی قصد سفر به مرز شلمچه و چذابه دارند در مسیر با آرامش رانندگی کنند و هنگام رسیدن، خودرو را در مکان‌هایی تعیین شده و پارکینگ‌ها پارک کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان گفت: از رانندگان درخواست می‌شود با سرعت مطمئنه حرکت کنند و با خادمان خود در مجموعه انتظامی همکاری داشته باشند.