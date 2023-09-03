هوای اصفهان آلوده است/ شاخص کیفی ۱۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز یکشنبه دوازدهم شهریور ماه با میانگین ۱۱۰ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۳۳، خیابان پروین با ۱۰۵، بزرگراه خرازی با ۱۰۴، رهنان با ۱۴۵، خیابان فرشادی با ۱۲۷، خیابان فیض با ۱۰۲ و بولوار کاوه با ۱۳۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۱۵۳، زینبیه با ۱۶۷ و کردآباد با ۱۶۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان استانداری با ۶۷، میدان انقلاب و پارک زمزم با ۹۶، دانشگاه صنعتی با ۸۰، خیابان رودکی با ۹۱، سپاهان شهر با ۷۱، ولدان با ۸۱ و می‌راز طاهر با ۶۱ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

امروز شاخص هوای شاهین شهر با ۶۳، مبارکه با ۹۱ و قهجاورستان با ۷۸ در وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی شهرهای مجاور اصفهان از جمله سجزی، خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.