دانشگاه آزاد ۱۵ هزار عضو هیأت علمی در ۷ رشته نظام مهندسی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی در راستای طرح تأمین مسکن دانشگاه با حضور دکتر سعید صابونی رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و دکتر تقی رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و روسا و مدیران کل عمرانی استانهای دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران و مجریان ۵ استان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

صابونی در این جلسه با تسلیت اربعین حسینی و با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد علمی و آموزشی است نه بنگاه ساختمان سازی، گفت: براساس سند تحول و تعالی و همچنین تأکیدات و پیگیری های دکتر طهرانچی و مصوبات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی طرح تأمین مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان این دانشگاه در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه این طرح تا به امروز در استان های مختلف کشور خیلی خوب پیش رفته است.

رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر صنعتی سازی در کشور اظهار کرد: اگر در این زمینه تا به امروز چندان موفق نبوده ایم به خاطر این است که در دانشگاه ها به آن نپرداخته ایم. دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۱۵ هزار عضو هیأت علمی در رشته های هفت گانه نظام مهندسی است و باید سالانه ۱۰۰ هزار دانشجوی مرتبط با صنعت ساختمان سازی جذب کند.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی موجب توسعه شهرها و رشد اقتصادی شده است، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی مأموریت دارد به عنوان یک دانشگاه مسأله محور و تمدن ساز فعالیت کند.

جعفری در ادامه این نشست با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مسکن از چالش های جدی هموطنانمان در کشور است و اغلب خانواده ها دغدغه مسکن برای خود یا فرزندانشان را در آینده دارند. از اینرو ما موظف هستیم به این نیاز اساسی جامعه و کشور به شکل مناسب و مطلوبی پاسخ بدهیم.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی نیازمند عزم ملی است، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای طرح تأمین مسکن با دستگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه های متعددی منعقد کرده است. امیدواریم بتوانیم با بهره مندی از تمام فرصت های بالقوه کشور در زمینه رضایتمندی هموطنان، توسعه چرخ اقتصادی کشور و ارتقاء سطح زندگی مردم گام های اساسی و مهم برداریم.

جعفری تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه ای است که باید از آنها به نحو شایسته ای بهره گرفت. باید با روحیه جهادی و انقلابی و رویکرد تحول خواه اقدامات خود را پیش ببریم.

در ادامه این نشست، رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: عزم وزارت راه و شهرسازی رفاه مردم و ساخت مسکن برای آنهاست، از این رو با ارگانها و نهادهای مختلف برای تولید انبوه مسکن وارد مذاکره شده ایم و تفاهم نامه هایی به امضا رسانده ایم.

در ادامه این جلسه روسا و مجریان طرح های عمرانی و حقوقی استانهای تهران، اردبیل، مرکزی، قزوین، فارس و هرمزگان به ارائه گزارشی از وضعیت تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه آزاد اسلامی در راستای طرح نهضت ملی مسکن کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در استان خود پرداختند. در این جلسه موارد مهمی مورد تصویب قرار گرفت.