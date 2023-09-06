به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین خدابنده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به گرمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران ساعت کار ادارات استان از ۱۶ خرداد تغییر کرد و ادارات از ساعت شش صبح تا ۱۳:۰۰ فعالیت داشتند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این تصویب‌نامه، تغییر ساعت تا ۱۵ شهریور ادامه داشت، تصریح کرد: از ۱۶ شهریور ادارات استان براساس روال قبل فعالیت خود را آغاز می‌کنند که از ساعت ۰۷:۰۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر خواهد بود.

خدابنده بیان داشت: بهتر است ادارات طبق روال قبل در صرفه‌جویی برق تلاش کنند تا دچار مشکل نشویم.