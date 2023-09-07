جواد منصوری کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با مهر با اشاره راهپیمایی اربعین و تلاش دشمنان در ایجاد اختلاف میان کشورها و ملل مسلمان گفت: در کنار ایران ملت عراق تلاش زیادی کرده است تا سنت راهپیمایی اربعین را زنده کرده و گسترش دهند. در واقع دو ملت ایران و عراق بالاترین زحمات را برای آنکه جریان اربعین به یک جریان فکری فرهنگی و سیاسی در جهان معرفی شود در یک دهه اخیر انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که هر سال موج شایع پراکنی‌ها، دروغ‌ها، اتهام‌ها و تبلیغات و تهدیدها و تفرقه انگیزی‌های دشمنان و به خصوص صهیونیست‌ها نسبت به ایران و عراق رو به افزایش است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به حضور زائران از ادیان دیگر در راهپیمایی اربعین تصریح کرد: این نکته بسیار مهمی است و نباید ساده از کنار آن عبور کرد و به همین خاطر دنیا نسبت به موضوع راهپیمایی اربعین حساسیت نشان می‌دهد.

معاون سابق وزارت خارجه با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای شناخت بیشتر راهپیمایی اربعین بیان داشت: سازمان‌های جاسوسی دشمنان افرادی را در داخل راهپیمایی اربعین به دو منظور اعزام می‌کنند. ابتدا برای ایجاد تفرقه و شایع پراکنی و دوم اینکه بتوانند به صورت میدانی تحقیق کنند و ظرفیت‌ها و تاثیرگذاری‌های این جریان را در سطح بین‌المللی بررسی کنند. در این خصوص در خبری داشتیم که سازمان اطلاعات آمریکا در سال‌های قبل تعداد قابل توجهی کارشناس را از کشورهای عربی استخدام کرده بود تا در این مراسم شرکت کرده و تحقیق کنند و اثرگذاری این مراسم را در آینده جریان‌های سیاسی دنیا خواهد گذاشت.

مراسم اربعین مردمی است

وی ادامه داد: مراسم اربعین مردمی است و باید مردمی بماند هرچند دولت هم برای ایجاد زیرساخت‌ها تلاش‌های شبانه روزی زیادی را انجام داده و می‌دهد.

منصوری با نقل قول از سوی کارشناسان غربی در خصوص اثرگذاری راهپیمایی اربعین گفت: بنده شنیدم که غربی‌ها گفتند ماجرای راهپیمایی اربعین می‌تواند اوضاع منطقه را از دست ما خارج کند. یکی از جنبه‌های اربعین که همه ملیت‌ها در آن شرکت می‌کنند زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) است.

مشاور رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره اثر گذاری انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه و جهان اذعان داشت: انقلاب اسلامی بسیاری از معادلات فکری فرهنگی سیاسی و اجتماعی را به تدریج تغییر می‌دهد به گونه‌ای که کم و بیش مراکز مطالعات استراتژیک دنیا در حال اعتراف هستند که سال ۱۳۵۷ آغاز دوران جدید در تاریخ بشریت است و ما متوجه آن نبودیم. حالا این تغییرات به تدریج همه ساختارهای موجود جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: طبیعتاً دشمنان امکان ندارد که آرام بنشینند و حرکتی و اقداماتی بر علیه ما نداشته باشند. به همین خاطر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به هر شکلی که توانستند در مقابل انقلاب ایران ایستاده‌اند. به دنبال انزوای ایران و شیعه هستند و ایران هراسی و شیعه هراسی را دامن می‌زنند.

معاون سابقه وزارت خارجه با اشاره به اثرگذاری جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان گفت: امروز در هر نقطه‌ای از جهان که بروید آثار نفوذ فرهنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی را کم و بیش مشاهده می‌کنید و این از دید مستکبرین عالم مخفی نیست؛ اتفاقاً دشمنان بیشتر از ما نفوذ انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنند. به عنوان نمونه شیخ زکزاکی

در نیجریه به عنوان مدافع انقلاب شیعه و مقاومت وجود دارد که در این مسیر گام برمی‌دارد؛ به گونه‌ای که کارشناسان رژیم صهیونیستی به صراحت گفته‌اند که اگر نیجریه به تشیع رو بیاورد غرب آفریقا سقوط خواهد کرد.