۳۰ دلیل تاخیر پروازها مشخص شد/ ایمنی اولویت پرواز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام قربانعلی سخنگو هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص دلیل تأخیرات پیش آمده، در جمع خبرنگاران گفت: عملکرد منتشر شده مربوط به برهه زمانی انجام عملیات بزرگ حج ۱۴۰۲ بوده است که بخشی از این تأخیرهای منظور شده در ایام پروازهای بازگشت حج رخ داده است و جز تأخیرات فرودگاهی غیر برنامه‌ریزی شده است. تاخیراتی که با توجه به عملیات در فرودگاه جده مدینه و سایر شمولی بوده است که خارج از دسترسی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

سخنگو هواپیمای ایران ایر در ادامه تصریح کرد: ازسوی دیگر درخصوص متوسط تأخیر بالای ایران ایر یادآور می‌گردد میزان تأخیر ثبت شده حاصل انجام چه تعداد پرواز و هواپیما و مهم‌تر در چه برهه زمانی صورت گرفته است، اگر شرکتی دارای یک فروند هواپیما باشد و آن را مدیریت کند به طور حتم میزان تأخیر کمتر آن مبنی بر منضبط بودن آن نیست. اگر قرار است مجموع تأخیر اعلام گردد، تأخیر بر اساس تعداد پروازهای داخلی و بین‌المللی، تعداد ناوگان و تعداد پروازهای تکلیفی می‌بایست محاسبه گردد.

این مقام مسئول گفت: ازسوی دیگر برای تأخیر یک پرواز ۳۰ عامل شناسایی شده که تعدادی از این عوامل در حیطه شرکت هواپیمایی بوده و بسیاری از آنها خارج از دامنه اختیار آن است.

وی افزود: با توجه به اینکه برای انجام یک پرواز هماهنگی‌های بسیار بالایی با نهادهای موازی و همکار خود صورت می‌گیرد. بعضاً در بین دسته‌ای از این حجم از هماهنگی‌های غیر دستگاهی ممکن است اخلال یا موضوعات خاص پیش آید که منجر به بروز تأخیر گردد که بخشی از این تأخیرات می‌تواند مربوط به فرودگاه، بخشی مربوط به هندلینگ و زمینی، عدم امکانات زیرساخت و خیلی از موضوعات این چنینی باشد که در اختیار ایرلاین نیست و به هر حال غیر برنامه ریزی محسوب می‌گردد.

سخنگو هواپیمایی هما تاکید کرد: لازم به ذکر است دراین بین بخشی از این تأخیرات متوجه خود مسافر است، مسافری که دیر به کانتر پذیرش مراجعه می‌کند و به جهت همکاری با مسافر و ایجاد رضایت مندی، مسافر در آخرین لحظات پذیرش می‌گردد.این موضوع گاهاً موجب ثبت تأخیر به اسم ایرلاین می‌گردد یا مسافر با داشتن کارت پرواز برای سوار شدن مراجعه نکرده است لذا باید بار این مسافر پیاده شود تا پرواز بتواند رأس زمان حرکت کند که این پروسه زمانبر و تأخیر را در پی دارد.

قرنعانعلی گفت: ازسوی دیگر ممکن است تأخیرات لحظه‌ای فنی پیش آید که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در راستای تسعی از خط مشی ایمنی خود همواره اولویت خود را انجام یک پرواز ایمن قرار داده است.

وی در پایان تاکید کرد: باردیگر یادآور می‌شود هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درجهت افزایش رضایتمندی و ارتقای سطح خدمات تلاش می‌کند با رصد لحظه‌ای عملیات پرواز و استفاده حداکثری از هواپیمای پشتیبانی بتواند بهترین خدمات را به هموطنان ارائه کند.