هزینه تولید گندم بهار امسال چقدر بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، گندم و نان یکی از محصول مهم آن در تأمین امنیت غذایی سرزمین‌ها نقش بسزایی دارند. کشت گندم و در صورت فراهم بودن زمینه‌ها، خودکفایی این محصول یکی از اولویت‌های بخش کشاورزی است. امسال در کشور بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شد و بر اساس برخی آمارها میزان کشت این محصول در کشور حدود ۱۳ میلیون تن برآورد می‌شود.

تداوم کشت گندم و تشویق کشاورزان به تولید و تأمین گندم مورد نیاز جامعه یکی از مسوولیت‌های مهم دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر تعیین قیمت مناسب برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و نیز پرداخت مطالبات گندم کاران در زمان مقرر، مسائلی است که نیاز به پیگیری دارد تا کشاورزان دلسرد از فعالیت خود نشوند. افزایش خدمات مربوط به بخش کشاورزی یکی از دلایلی است که گندم کاران به دنبال تعیین قیمت منصفانه برای محصولات شأن هستند. به عنوان مثال در بهار امسال در بخش غلات، متوسط قیمت یک کیلو گرم گندم ۱۱۴ هزار و ۹۰۹ ریال و متوسط قیمت یک کیلو گرم جو ۱۱۲ هزار و ۱۹۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۶.۵ و ٨.٧ درصد افزایش داشته‌اند.

کاهش و افزایش هزینه‌های تولید در صیفی‌جات

در بخش حبوبات، در سه ماه اول سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم نخود ۴۵۰ هزار و ۸۶ ریال و متوسط قیمت یک کیلو گرم عدس ۴۸۶ هزار و ۴۵۷ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۳ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٤ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم هندوانه ۴۸ هزار و ۷۹۲، خربزه ۱۴۷ هزار و ۳۹ و خیار ۹۱ هزار و ۱۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۷.۳، ١٦٤.١ و ٤٤.٤ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماه اول سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم سیب‌زمینی ۸۴ هزار و ۷۴۹ و گوجه‌فرنگی ۵۱ هزار و ۱۹۸ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۰ و ٢٥.٣ درصد کاهش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت پیاز ۵۸ هزار و ۷۸۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم یونجه ۶۳ هزار و ۴۶ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۵.۱ درصد افزایش و همچنین متوسط قیمت یک کیلو گرم کاه ۱۵ هزار و ۱۵۶ ریال بوده که نسبت به فصل بهار ١٤٠١، ٣٢.٧ درصد کاهش داشته است.

کاهش و افزایش هزینه‌های تولید در میوه‌ها

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم هلو ۱۹۰ هزار و ۴۳۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلو گرم آلبالو ۲۷۷ هزار و ۸۲۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۲۸.۴ و ٠.١ درصد افزایش نشان می‌دهد و متوسط قیمت یک کیلو گرم زردآلو ۲۸۵ هزار و ۸۹۳ بوده که ٢٤.٥ درصد کاهش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم سیب درختی ۲۱۲ هزار و ۹۲۲ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۳ درصد کاهش یافته است.

هزینه تمام شده دامداری‌ها

در بخش دامداری سنتی، در سه ماه اول سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم گوسفند و بره زنده یک میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۵۳ ریال و یک کیلو گرم گاو پرواری زنده یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۰۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۳.۹ و ٨٦.٦ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلو گرم شیر گوسفند ۴۰۳ هزار و ۶۸ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل معادل ۷۹.۱ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلو گرم شیر گاو ۱۴۱ و ۱۱۷ ریال بوده که معادل ٢٣.٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

هزینه‌های تمام شده خدمات

در بخش هزینه‌های خدمات ماشینی، در سه ماه اول سال ١٤٠٢، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ۱۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۵۵ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ۸ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۱۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۴.۶ و ٥١.٨ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، بهار سال ١٤٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۹۷ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۸.۹ درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۶۸۶ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ١٨.٠ درصد افزایش داشته است.

همچنین، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۹۹ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٩ و ٣٨.٩ درصد افزایش داشته‌اند.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید. ‌