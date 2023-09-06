پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر هنگ کنگ/ «امید» به بهتر شدن

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابتهای فوتبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس از امروز چهارشنبه (۱۵ شهریور) با رقابت ایران و هنگ کنگ در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند آغاز شد که این دیدار با برتری ۳ بر صفر شاگردان رضا عنایتی به پایان رسید. امین حزباوی (۲)، محمد قربانی (۴۴) و اللهیار صیادمنش (۸۵) برای ایران گل زدند.

تیم فوتبال امید ایران در این دیدار بامحمدرضا خالدآبادی، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امین حزباوی، محمدجواد حسین‌نژاد(۶۱ محمد حسین اسلامی) یاسین سلمانی(۷۷ علی اصغر صادقی‌نسب) آریا یوسفی(۶۱ اللهیار صیادمنش)، امیر جعفری، محمد قربانی(۷۷ علی پوردارا) مهدی هاشم‌نژاد(۸۵ محمد طاها طباطبایی) و محمدرضا بردبار به میدان رفت.

شروع این دیدار برای ایران با یک اتفاق خوب همراه بود و شاگردان رضا عنایتی خیلی زود توانستند روی اشتباه دروازه بان حریف به گل برسند. در دقیقه دوم این دیدار ضربه‌ای کرنری نصیب ایران شد که حسین نژاد این ضربه را ارسال کرد و توپ از روی دستان گلر حریف عبور کرد و به حزباوی رسید تا این بازیکن با ضربه سر دروازه خالی را باز کند.

پس از این گل بازی به صورت یکطرفه برای ایران در جریان بود و ملی پوشان امید با حفظ توپ خود را به اطراف محوطه جریمه تیم حریف می‌رساندند اما در خلق موقعیت‌های خطرناک ناکام بودند.

تیم هنگ کنگ که با دریافت گل زودهنگام تمرکزش به هم ریخته بود در نیمه اول حرفی برای گفتن نداشت و به اندازه انگشتان یک دست هم توپ را به نزدیکی دروازه تیم ایران نیاورد.

ملی پوشان امید ایران در دقیقه ۴۳ این دیدار به گل دوم رسیدند و محمد قربانی با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد تا شاگردان رضا عنایتی با خیالی آسوده راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم ملی پوشان ایران هر چند یک گل دیگر در دقایق پایانی وارد دروازه حریف کردند اما از سایر موقعیت‌هایشان نتوانستند استفاده کنند. شاگردان رضا عنایتی با وجود این که حریف چندان مطرحی را پیش رو نداشتند اما اقتدار لازم خود را در این دیدار نشان ندادند که برگزاری دیدارهای کم تعداد و عدم هماهنگی لازم می‌تواند از دلایل آن باشد.

مرحله نخست رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس در ۱۱ گروه برگزار خواهد شد که در پایان از هر گروه یک تیم به مرحله بعد راه پیدا خواهد کرد و ۴ تیم برتر دوم هم به مرحله بعد صعود می‌کنند تا به همراه قطر ۱۶ تیم مرحله نهایی انتخابی المپیک را تشکیل دهند.

برنامه دو دیدار دیگر تیم فوتبال امید ایران که در تاشکند برگزار می‌شود به شرح زیر است:

شنبه ۱۸ شهریور

* ایران - افغانستان، ساعت ۱۵:۳۰

سه‌شنبه ۲۱ شهریور

* ایران - ازبکستان، ساعت ۱۷:۳۰