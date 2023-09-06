ازبکستان با گلباران افغانستان صدرنشین شد/ خط و نشان برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از گروه E مرحله اول انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس شامگاه امروز چهارشنبه بین تیم های ازبکستان و افغانستان برگزار شد که طی آن تیم میزبان توانست حریف خود را ۸ بر یک شکست دهد و صدرنشین شود.

ازبک ها که حریف اصلی تیم فوتبال امید ایران برای صعود از این گروه هستند، در دومین دیدار باید به مصاف تیم هنگ کنگ بروند و آخرین دیدار را هم برابر شاگردان رضا عنایتی برگزار خواهند کرد.

مرحله نخست رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس در ۱۱ گروه برگزار خواهد شد که در پایان از هر گروه یک تیم به مرحله بعد راه پیدا خواهد کرد و ۴ تیم برتر دوم هم به مرحله بعد صعود می‌کنند تا به همراه قطر ۱۶ تیم مرحله نهایی انتخابی المپیک را تشکیل دهند.

برنامه دو دیدار دیگر تیم فوتبال امید ایران که در تاشکند برگزار می‌شود به شرح زیر است:

شنبه ۱۸ شهریور

* ایران - افغانستان، ساعت ۱۵:۳۰

سه‌شنبه ۲۱ شهریور

* ایران - ازبکستان، ساعت ۱۷:۳۰