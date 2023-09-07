به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای تاکید کرد که روسیه از مولداوی می‌خواهد تا از سیاسی شدن همکاری‌های دوجانبه انرژی خود اجتناب کند.

این دیپلمات ارشد وزارت خارجه روسیه گفت: «ما می‌خواهیم توجه داشته باشیم که شرکت گازپروم برای چندین دهه تأمین کننده قابل اعتماد منابع انرژی بوده است. ما از کیشینوف می‌خواهیم که رویکردی مشابه مسئولانه را برای اجرای تعهدات خود نشان دهد و از سیاسی کردن مسائل عملی همکاری دوجانبه، از جمله در بخش انرژی خودداری کند.»

هفته گذشته نیز، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به مولداوی نسبت به حمایت بیش از حد از اوکراین هشدار داد و گفته بود: «مولداوی باید از حمایت بیش از حد خود از اوکراین تا حدی که شریک جنایات ارتش اوکراین شود، مراقب باشد.»

زاخارووا تاکید کرد: «می‌خواهم به کیشینف نسبت به دخالت عمیق‌تر در حمایت از اوکراین هشدار دهم که نه تنها ثبات و امنیت در منطقه را تهدید می‌کند، بلکه مولداوی را به شریک جنایات جنگی رژیم کی‌یف تبدیل می‌کند.»

این دیپلمات افزود: «غرب به تلاش‌های خود برای کشاندن مولداوی که بی طرفی دائمی آن در قانون اساسی آن تصریح شده است، به درگیری اوکراین ادامه می‌دهد.»

زاخارووا تاکید کرد که با توجه به تنش‌های اخیر در روابط دیپلماتیک بین مسکو و کیشینف، روسیه تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات کنسولی در مولداوی، هم به شهروندان خود و هم به شهروندان مولداوی انجام خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: «علیرغم کاهش شدید کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک روسیه به درخواست دولت مولداوی، بخش کنسولی سفارت روسیه در کیشینف پس از یک توقف اجباری در ۱۷ اوت فعالیت خود را از سر گرفت. بدیهی است که حفظ سرعت قدیمی یک چالش خواهد بود. علیرغم موانع ایجاد شده برای ما، ما تمام تلاش خود را برای ادامه ارائه خدمات کنسولی لازم به شهروندان روسیه و مولداوی انجام خواهیم داد.»

در ۲۶ ژوئیه یعنی حدود دو ماه پیش مولداوی دستور داد که ۴۵ کارمند سفارت روسیه، از جمله ۲۲ دیپلمات و ۲۳ کارگر فنی، تا ۱۵ اوت مولداوی را به دلیل اتهامات جاسوسی ترک کنند. مسکو با احضار «لیلیان دری»، سفیر مولداوی به این اقدام اعتراض کرد و تعدادی از مقامات مولداوی را از ورود به روسیه منع کرد.