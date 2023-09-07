آلبانی اعضای منافقین را تحویل ایران بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم درباره تشکیل پرونده برای منافقین و رسیدگی به جنایات این گروهک تروریستی، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، بازداشت حمید نوری و صدور کیفرخواست پرونده متهمان ترور حاج قاسم سلیمانی سخن گفت.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جز معدود کشورهایی باشد که آماج حملات تروریستی قرار داشته و دارد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های تروریستی با حمایت‌های غرب و آمریکا ایجاد شدند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه را ترور کردند، ۱۷ هزار نفر، آماری است که مربوط به سال‌های گذشته بوده و اکنون دستگاه‌های ذیربط در حال به روزرسانی این آمار هستند که قطعاً آمار فعلی، بیش از ۱۷ هزار نفر است که بیشتر آنها توسط گروهک تروریستی منافقین در اقصی نقاط ایران به شهادت رسیدند.

غربی‌ها از گروهک‌های تروریستی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند

غریب آبادی افزود: گروهک تروریستی منافقین همانند سایر گروه‌های تروریستی، عمدتاً در برخی کشورهای غربی استقرار دارند و از حمایت آنها برخوردار هستند، البته بر این باور هستیم که غربی‌ها از این گروهک‌ها به عنوان ابزار برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند. بایستی خاطرنشان کرد این گروهک‌های تروریستی از توانمندی و ظرفیت خاصی برخوردار نیستند که بتوانند نقش حمایتی برای سیاست خارجی غرب و آمریکا و حامیان آنها در خارج از کشور داشته باشند.

گروهک تروریستی منافقین را باید در مقابل اقداماتشان پاسخگو نمود

دبیر ستاد حقوق بشر ایران اظهار داشت: این گروهک‌ها از جمله گروهک تروریستی منافقین، نه تنها در داخل کشور از مقبولیت برخوردار نبوده بلکه بسیار منفور هستند. در همین راستا، طبیعی است در قبال اقداماتشان می‌بایست پاسخگو باشند و این یک نکته کلیدی است.

وی خاطرنشان کرد: ما تمامی گروهک‌های تروریستی را باید پاسخگو کنیم، چه گروهک‌هایی که علیه مردم ایران دست به عملیات زده‌اند و چه گروهک‌هایی که در سایر کشورها هستند؛ ما اساساً با تروریسم و گروهک‌های تروریستی مخالف هستیم و برای همین از ظرفیت‌های مختلف همچون ظرفیت حقوقی و قضائی در داخل و خارج کشور و از ظرفیت سیاسی بهره خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد این گروهک‌ها با اقدامات خود امنیت کشور را با مشکل مواجه کنند و آرامشی که در زندگی مردم وجود دارد را مختل کنند.

غریب آبادی افزود: کیفرخواستی که اخیراً صادر شده برای ۱۰۴ نفر از سران گروهک تروریستی منافقین بوده و نیز موعدی که می‌بایست وکلای خود را معرفی می‌کردند طی چند روز قبل به اتمام رسیده و دادگاه در حال حاضر مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، از کانون وکلا درخواست معرفی وکلای تسخیری نموده و تمامی مراحل قانونی و نیز دادرسی عادلانه در این پرونده همچون سایر پرونده‌ها رعایت خواهد شد.

وی گفت: برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین منوط به تصمیم دادگاه می‌باشد و من بر این باور هستم که جلسات رسیدگی می‌بایست علنی برگزار شود، چرا که افکار عمومیِ داخل و عرصه بین الملل لازم است تا شاهد جنایات تروریستی منافقین باشند و با خوی وحشی و تروریستی این گروهک آشنا شوند. برداشت من این است که دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد، چرا که این گروهک تروریستی منافقین است که درصدد پنهان کاری اقدامات تروریستی خود بوده، ولی جمهوری اسلامی چیزی برای پنهان کردن در مورد این گروهک و اعضای آن ندارد.

استقبال جمهوری اسلامی ایران از موضع دولت آلبانی در خصوص گروهک تروریستی منافقین

غریب آبادی گفت: از موضعی که دولت آلبانی در خصوص گروهک تروریستی منافقین اخیراً اتخاذ کرد، استقبال می‌کنیم و البته این تصمیم کافی نیست. با این وجود، خشنود هستیم که مقامات دولت آلبانی به این باور رسیده‌اند که این گروهک، ماهیت تروریستی دارد و استقرار و حضور گروهک منافقین در این کشور در حقیقت تهدیدی علیه صلح و امنیت کشور و مردم آلبانی محسوب می‌شود. برخی مقامات سایر کشورهای اروپایی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و معتقدند که اینها ماهیت تروریستی دارند و اصولاً حضور این گروهک‌ها تهدید برای امنیت و آرامش جامعه اروپا تلقی می‌شود.

کشورهای میزبان گروهک تروریستی منافقین یا تروریست‌ها را به ایران تحویل دهند

غریب آبادی تاکید کرد: ما از کشورهایی که میزبان گروهک تروریستی منافقین هستند، می‌خواهیم تروریست‌ها را از خاک خود اخراج کرده و یا برای محاکمه به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند و یا خودشان با تشکیل دادگاه به جنایات این گروهک رسیدگی کرده و آنها را محاکمه کنند. در حال حاضر، مستندات بسیار زیادی در خصوص گروهک تروریستی منافقین در دست داریم و چنانچه این کشورها دادگاهی تشکیل دهند، جمهوری اسلامی ایران مستندات را در اختیار این کشورها قرار می‌دهد، همچنان که مستندات لازم را در اختیار برخی کشورها قرار دادیم. تصمیماتی هم که اخیراً علیه این گروهک تروریستی اتخاذ شده، ناشی از ارائه مستندات از سوی ایران به کشورهای مربوطه بوده است و این کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که گروهک منافقین ماهیت تروریستی دارد.

گفتگوها در خصوص تبادل زندانی بین ایران و آمریکا در راستای حمایت ایران از شهروندان خود است

غریب آبادی اظهار داشت: در راستای گفتگوها و توافقاتی که بین ایران و آمریکا صورت گرفت، تصمیم بر این شد که برخی زندانی‌های ایرانی که به ناحق و با اتهامات واهی همچون دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا در ایالات متحده گرفتار شدند، آزاد شوند و تعدادی زندانی که تابعیت ایرانی داشته و دارای تابعیت مضاعف آمریکا هستند نیز مقرر گردید آزاد شوند.

وی گفت: مقارن رایزنی‌ها در خصوص تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، گفتگوها و تفاهمات نیز در راستای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کره جنوبی انجام پذیرفت. ذکر این نکته ضروری است که منابع مالی ایران در این کشور به گروگان گرفته شده بود و این با موضوع زندانیان هیچ ارتباطی ندارد که گفته شود ایران از موضوع زندانیان برای آزادسازی دارایی‌های خود استفاده می‌کند. در واقع، هموطنان ایرانی و پول‌های ما به گروگان گرفته شده بودند. گفتگوها در خصوص تبادل زندانی بین ایران و آمریکا در راستای حمایت ایران از شهروندان و مردم خود بوده که با اتهام‌های ناروا گرفتار شده‌اند. جزئیات و تعداد زندانیانی که آزاد خواهند شد، به زودی و به هنگام اجرای کامل تفاهمات حاصله، اطلاع رسانی خواهد شد.

استکهلم هیچ ادله‌ای برای دستگیری حمید نوری ندارد

غریب آبادی خاطرنشان کرد: باور جمهوری اسلامی بر این است که آقای نوری بی‌گناه در سوئد دستگیر شده و ایشان هیچ جرمی مرتکب نشده است. هنگامی که دولت سوئد مبادرت به بازداشت آقای نوری کرد، تا زمان صدور کیفرخواست بیش از یک سال و نیم به طول انجامید که این موضوع ناشی از این بود که استکهلم هیچ ادله‌ای برای دستگیری آقای نوری در دست نداشت. بازداشت آقای نوری از نظر ما در حقیقت ماهیت سیاسی دارد.

وی اظهار داشت: در طی یکسال و نیم بازداشت آقای نوری، تمامی حقوق بشر ایشان از جمله حق سلامت، بهداشت، حق وکیل، دادرسی عادلانه، تماس با خانواده و … در زندان نادیده انگاشته شد. پرونده آقای نوری در حال حاضر در مراحل پایانی تجدیدنظر قرار دارد. ما از طرق رسمی به دولت سوئد گفته‌ایم که ایشان بی گناه است و می‌بایست تبرئه شود. آقای نوری نه تبعه سوئد است و نه جرمی مرتکب شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران دستگیری آقای نوری توسط دولت سوئد را به نوعی حمایت از تروریسم تلقی می‌کند، چرا که در پشت پرده این موضوع گروهک تروریستی منافقین قرار دارد.

جلسات رسیدگی به پرونده متهمان ترور حاج قاسم در دادگاه در دست برنامه ریزی است

غریب آبادی تاکید کرد: کیفرخواست پرونده متهمان ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی چند ماه قبل صادر و به دادگاه ارسال شد و شعبه ویژه‌ای در دادگستری تهران در این زمینه در نظر گرفته شد تا روند رسیدگی را آغاز کند. در حال حاضر، فرآیند مربوطه برای محاکمه در حال طی شدن است و چشم انداز این موضوع این است که ظرف دو سه ماه آینده جلسات رسیدگی این دادگاه آغاز به کار کند. در این مرحله، رسیدگی به اتهامات متهمین آمریکایی از جمله ترامپ، پمپئو و مکنزی در دستورکار قرار دارد و دادگاه برابر مستندات قاطع و قانع کننده، محاکمه را شروع و عدالت را اجرا خواهد کرد.