انجام ۱۱.۵ کیلومتر آسفالت و روکش راه روستایی در شفت

شجاع قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری برابر برنامه‌ریزی های انجام شده و با پیگیری‌های مسئولان شهرستان پروژه‌های خوبی اعم از آسفالت و نگهداری و رفع نقاط حادثه خیز و ابنیه فنی و پل‌ها در دست اجرا می‌باشد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱.۵ کیلومتر روکش و آسفالت راه روستایی با اعتباری حدود ۲۳۰ میلیارد ریال انجام شده است.

قاسمیان ادامه داد: پیمانکار روکش آسفالت امامزاده ابراهیم طی چند روز گذشته با انتقال دستگاه‌ها کار خود را شروع کرده و ضمن پوزش از مردم شریف امامزاده ابراهیم بابت تأخیری که در اجرای پروژه روکش آسفالت به علت انتقال خط لوله گاز افتاده بود، هم اکنون فاز یک به طول ۲.۵ کیلومتر در حال اجرا بوده و فاز دوم به طول ۵.۴۰۰ کیلومتر و فاز سوم به طول ۲ کیلومتر به امید خداوند به زودی آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: پروژه روکش آسفالت سه راهی امامزاده اسحاق شادنشین به مبارک آباد به طول ۴ کیلومتر که دغدغه اصلی مردم منطقه و روستاهای اطراف بود از روز سه شنبه استارت خورده است.

قاسمیان بیان کرد: آسفالت راه روستایی خطیبان با انتقال دستگاه‌ها بر سر پروژه به طول ۲ کیلومتر از روز آینده نیز شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: طی هفته آینده نیز ۲ پروژه آسفالت راه روستایی دستخط محله خلیفان به طول ۲ کیلومتر و خیابان بهجت روستای گیلده به طول ۲ کیلومتر و بیجارسر به طول ۲ کیلومتر متر و روکش آسفالت نصیرمحله به شالما به طول ۱.۲۰۰ کیلومتر و چوبر تانی محله به طول ۵ کیلومتر و لختکی خسمخ به طول ۲ کیلومتر به ترتیب با انتقال دستگاه‌ها کلید خواهد خورد.

رئیس راهداری شفت افزود: بخش ابنیه فنی و پل‌ها تعداد ۱۰ پروژه فعال از جمله پل چنارودخان و پل پلنگ پشت و پل راسته کنار و پل دستخط محله و تعداد ۴ دستگاه پل در محور شفت به فومن و همچنین ترمیم و مقاوم سازی پل بزرگ صیقل کومه توسط پرسنل زحمتکش این اداره در حال پیگیری و انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه کشور در شرایط سخت اقتصادی است ولی تعدد پروژه‌های این اداره طی یکی دو سال اخیر قابل قیاس با ۱۵ سال گذشته نبوده و جهش فوق العاده ای در این زمینه صورت گرفته است.