نمایندگان هلند و بوسنی و هرزگوین برای اسکار ۲۰۲۴ تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «رویاهای شیرین» ساخته انا سندیارویچ که نگاهی طنزآمیز به پایان دوران استعمار هلند دارد، به عنوان نماینده هلند به رقابت اسکار بین‌المللی می‌رود.

این فیلم که اولین بار ماه پیش در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش درآمد و رنه ساوتندیک بازیگر هلندی برای بازی در آن جایزه پلنگ بهترین بازیگر جشنواره را دریافت کرد، قرار است به زودی در جشنواره فیلم تورنتو هم به نمایش درآید.

داستان فیلم در جزیره‌ای در اندونزی سال ۱۹۰۰ می‌گذرد. جان هلندی که صاحب مزرعه شکر است در بالای زنجیره غذایی جامعه جای دارد، اما مرگ او موجب می‌شود آگاته همسرش برای حفظ موقعیت خود و پسرش کورنلیس و همسر باردارش جوزفین از اروپا سفر کنند و تجارت خانوادگی را در دست بگیرند.

اولین فیلم سندیارویچ «مرا به جایی خوب ببر» در سال ۲۰۱۹ جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم روتردام را برای دستاورد هنری استثنایی و قلب سارایوو را در جشنواره فیلم سارایوو از آن خود کرد.

«گشت و گذار» یک فیلم درام به نویسندگی و کارگردانی اونا گونجاک هم به عنوان نماینده بوسنی برای بهترین فیلم بلند بین‌المللی نود و ششمین دوره اسکار معرفی شد. این فیلم محصول مشترک بوسنی و هرزگوین، کرواسی، صربستان، فرانسه، نروژ و قطر است که اولین نمایش جهانی خود را در هفتاد و ششمین جشنواره فیلم لوکارنو تجربه کرد و با یک جایزه ویژه در بخش رقابتی تجلیل شد. داستان فیلم درباره رابطه ۲ نوجوان دبیرستانی است که خود را برای یک سفر علمی آماده می‌کنند.

پیش از این ژاپن «روزهای عالی» ساخته ویم وندرس کارگردان آلمانی را به عنوان نماینده خود به اسکار معرفی کرده بود. این اقدام بحث‌برانگیز شد زیرا برای نخستین بار ژاپن فیلمی از یک کارگردان غیرژاپنی را انتخاب کرد و از انتخاب انیمیشن تحسین شده «پسر و مرغ‌ماهی‌خوار» هایائو میازاکی سر باز زد.

تاکنون ۱۸ کشور نماینده خود را به اسکار معرفی کرده‌اند که شامل استرالیا، بولیوی، کانادا، شیلی، کلمبیا، کرواسی، استونی، آلمان، ژاپن، هلند، بوسنی هرزگوین، پرو، کره جنوبی، سوییس، تایوان، تاجیکستان، تونس و اوروگوئه می‌شود.