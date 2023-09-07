به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، امیر سرتیپ مهدی خواجه امیری در پایانه مرزی باشماق مریوان ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، بیان داشت: انتظامی کشور در راه امنیت مردم با جان و دل تلاش می‌کند و در این راه نقش آفرینی می‌کند.

وی افزود: پلیس در این مأموریت اربعین همانند دیگر مأموریت‌های انتظامی زحمات زیادی متحمل شدند که جای خداقوت دارد.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح با اشاره به اینکه در این ایام از نزدیک شاهد خدمت رسانی کارکنان انتظامی به زائران حسینی بودیم، گفت: پلیس با روحیه جهادی و انقلابی در راه امنیت و آرامش روانی مردم تلاش می‌کند که قدردان این زحمات هستیم.

امیر خواجه امیری در ادامه افزود: در این پایانه و دیگر مرزها اقدامات زیر ساختی خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امنیت پایدار در کردستان حاکم است، گفت: این مهم حاصل رشادت و از خودگذشتگی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است که به صورت شبانه روزی کوشش می‌کنند.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در ادامه به وفاداری مردم کردستان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: کردستانی‌ها عاشقانه به زوار اربعین حسینی خدمت رسانی کردند که این همه محبت قابل تقدیر است.