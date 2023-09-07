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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

امنیت پایدار در کردستان حاکم است

امنیت پایدار در کردستان حاکم است

مریوان- معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امنیت پایدار در کردستان حاکم است و تردد زوار اربعین حسینی به بهترین شکل انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، امیر سرتیپ مهدی خواجه امیری در پایانه مرزی باشماق مریوان ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، بیان داشت: انتظامی کشور در راه امنیت مردم با جان و دل تلاش می‌کند و در این راه نقش آفرینی می‌کند.

وی افزود: پلیس در این مأموریت اربعین همانند دیگر مأموریت‌های انتظامی زحمات زیادی متحمل شدند که جای خداقوت دارد.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح با اشاره به اینکه در این ایام از نزدیک شاهد خدمت رسانی کارکنان انتظامی به زائران حسینی بودیم، گفت: پلیس با روحیه جهادی و انقلابی در راه امنیت و آرامش روانی مردم تلاش می‌کند که قدردان این زحمات هستیم.

امیر خواجه امیری در ادامه افزود: در این پایانه و دیگر مرزها اقدامات زیر ساختی خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امنیت پایدار در کردستان حاکم است، گفت: این مهم حاصل رشادت و از خودگذشتگی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است که به صورت شبانه روزی کوشش می‌کنند.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در ادامه به وفاداری مردم کردستان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: کردستانی‌ها عاشقانه به زوار اربعین حسینی خدمت رسانی کردند که این همه محبت قابل تقدیر است.

کد مطلب 5880891

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