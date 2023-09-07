رئیس شورای حاکمیتی سودان وارد قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان برای دیدار و رایزنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به دوحه سفر کرد.

منابع سودانی اعلام کردند که البرهان در این سفر، به رایزنی با مقامات قطری در خصوص اوضاع سودان و مسائل مورد علاقه ۲ طرف خواهد پرداخت.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر پیش‌تر گفته بود که دوحه یکی از مقصدهای سفر اخیر برهان به چند کشور منطقه خواهد بود.

الانصاری با اشاره به دیدار البرهان از قطر اعلام کرده بود: روابط قطر و سودان همواره برقرار بوده و این دست دیدارها، عجیب و دور از انتظاری نیستند.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از ارائه درخواست میانجیگری از قطر یا مطرح‌شدن این درخواست در آینده، تصریح کرده بود: موضع قطر درباره سودان بر آتش‌بس و توقف درگیری‌ها تاکید دارد.

از آغاز درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور به فرماندهی ژنرال حمیدتی در آوریل گذشته، این سومین بار است که البرهان به یک کشور خارجی سفر می‌کند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که کمی پیش‌تر «عبدالفتاح البرهان»، فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی سودان، فرمان انحلال نیروهای پشتیبانی سریع این کشور را صادر کرد.

براساس گزارش‌ها، البرهان در فرمان خود آورده است: «به فرماندهی نیروهای مسلح و مقامات مربوطه دستور می‌دهم تا فرمان قانون اساسی و انحلال نیروهای پشتیبانی سریع را اجرا کنند.»

این در حالی است که عضو شورای مشورتی نیروهای پشتیبانی سریع در واکنش به فرمان انحلال این نیروها توسط البرهان گفت که تصمیم البرهان خلاف قانون اساسی است و نیروهای پشتیبانی سریع اجرای این فرمان را الزامی نمی‌دانند.

گفتنی است در نتیجه درگیری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان، تاکنون بیش از ۳ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و افزون بر ۶ هزار تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. این درحالی است که تعداد زیادی از مردم سودان نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و آواره دیگر استان‌های سودان یا کشورهای همسایه آن شده‌اند.