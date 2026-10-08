خرید ۲۰ آمبولانس برای تقویت ناوگان اورژانس کرمانشاه پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه، جلسه هماهنگی تعیین فرایند خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی در کرمانشاه برگزار شد.

این نشست در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری کرمانشاه، سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد و تقویت ناوگان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی را دنبال می‌کند.

در این جلسه، نمایندگان مدیریت‌های پشتیبانی، امور مالی، حراست، بازرسی، امور حقوقی و اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه حضور داشتند و موضوع خرید آمبولانس‌ها را از جنبه‌های اجرایی و قانونی مورد بررسی قرار دادند.

حاضران در نشست، فرایند اجرایی خرید این خودروهای امدادی را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی کردند و بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای مرتبط برای پیشبرد این طرح تأکید داشتند.

همچنین رعایت الزامات قانونی و تسریع در مراحل اجرای فرایند خرید از دیگر محورهای مورد توجه در این جلسه بود تا زمینه برای تقویت ناوگان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان فراهم شود.

تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید، با هدف افزایش توان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمانشاه و تقویت ظرفیت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به مردم استان دنبال می‌شود.

اجرای این طرح می‌تواند به افزایش آمادگی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی برای ارائه خدمات سریع‌تر و مطلوب‌تر در حوزه فوریت‌های پزشکی منجر شود.