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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

مدیرکل فناوری اطلاعات لرستان:

۳۱۲ روستای لرستان به اینترنت پرسرعت متصل شدند

۳۱۲ روستای لرستان به اینترنت پرسرعت متصل شدند

خرم‌آباد - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: ۳۱۲ روستای این استان به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی سایت جدید در روستای سپیده «گل گل» از توابع شهرستان کوهدشت از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تلاش همکاران اپراتور همراه اول و مخابرات استان تعداد ۳۱۲ خانوار روستای یاد شده و روستای «سفید خانی» با جمعیتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

وی افزود: توجه و توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کم‌برخوردار از اولویت‌های وزارت متبوع در دولت سیزدهم است که در همین راستا برنامه این اداره کل اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال جاری است.

کد مطلب 5881012

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