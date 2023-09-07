فرصت مجدد برای متقاضیان بومی اشتغال در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی ۸۵۸ نفری در پارس جنوبی تا ۲۰ شهریور ماه خبر داد و افزود: علت تمدید مهلت ثبت نام استفاده حداکثری کارجویان بومی از این فرصت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: از همه واجدین شرایط می‌خواهیم نسبت به ثبت نام تا تاریخ اعلام شده اقدام کنند.

وی بیان کرد: تغییراتی در دفترچه آزمون لحاظ شده است و افراد دارای مدارک دیپلم و فوق دیپلم مرتبط با رشته آتش نشانی هم می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

کشاورزی در پایان گفت: متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت نام از طریق سایت دانشگاه خلیج فارس بوشهر اقدام کنند و هرگونه تغییر و اصلاح صرفاً از طریق این سایت مطلع شوند.