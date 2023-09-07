مقدمات انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه به کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در خصوص تسریع انتقال محکومین و اجرای موافقت‌نامه‌های مربوطه، توسعه و تقویت همکاری‌های قضائی و حقوقی دو کشور، برگزاری منظم نشست‌های کمیته انتقال محکومین و همچنین برگزاری مستمر کمیته راهبری حقوقی و قضائی دو کشور توافق کردند.

سفارت ایران با اشاره به ملاقات «عسکر جلالیان» معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با «یلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد: «پس از برگزاری نشست مشترک کمیته انتقال محکومین دو کشور در سطح معاونین وزیر و کارشناسان، با قول مساعد طرف ترکیه‌ای، مقدمات انتقال بیش از ۴۰ نفر از زندانیان ایرانی به کشور مهیا شد که امید است تا ماه آینده مراحل اجرایی آن نهایی شود».

بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور مربوط به ترکیه است.