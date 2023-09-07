مدیران نمایشی وارد مشگین شهر نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مشگین شهر اظهار کرد: به هیچ مدیر استانی که منفعتی برای شهرستان ندارد و صرفاً برای حضور در عکس و فیلم به مشگین شهر سفر می‌کند، اجازه ورود به شهرستان نمی‌دهم. حتی اگر از مقام خود عزل شوم.

وی با هشدار به مدیران در استفاده انتخاباتی از امکانات تحت مدیریتشان خاطرنشان کرد: به مدیرانی که با امکانات دستگاه‌های تحت مدیریت خود از کاندیدایی حمایت می‌کنند، هشدار می‌دهم که اگر قرار است با امکانات بیت المال از کاندیدای مورد نظرتان حمایت کنید، حتی اگر فقط در شب انتخابات این کار را انجام دهید، بی چون و چرا عزل خواهید شد.

فرماندار مشگین شهر با اشاره به اینکه از اقدام مدیرانی که تمایل به حمایت از کاندیداها در خارج از دایره فعالیت دولتی خود دارند تا مشارکت اجتماعی در انتخابات را ارتقا بخشند، استقبال می‌کنیم، گفت: از هفته آینده برای مدیران کلاس‌های درس اخلاق برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: مدیران حتماً باید در نمازهای جماعت با پرسنل خود در نمازخانه محل فعالیتشان حضور یابند که در این مورد بازدیدهای دوره‌ای صورت خواهد گرفت.

فرماندار مشگین شهر با تاکید بر اینکه مدیران حتی می‌توانند اربابان رجوع را نیز به اقامه نماز با خود و کارمندانشان دعوت کنند، تصریح کرد: مدیران حتماً میزان مصرف آب، برق و گاز محل فعالیت خود را کنترل و نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند.

محمدی با بیان اینکه مدیران باید خلاقیت و نوآوری در فعالیت و جذب اعتبارات داشته باشند، ادامه داد: در مورد مبلمان و المان‌های شهر حتماً با شهردار و اعضای شورا گفتگو خواهم کرد تا نسبت به زیباسازی و استفاده از المان مرتبط با شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیر آب نسبت به انشعابات غیرمجاز اقدامی نکند، بدون تعارف خودش با دادستان طرف خواهد بود.

فرماندار مشگین شهر فعالیت روابط عمومی‌ها و استفاده از توانایی فعالان حوزه روابط عمومی را یادآور شد و بیان کرد: دولت رئیسی فعالیت‌های چشم گیری در شهرستان انجام داده اما متأسفانه مدیران به دلیل ضعف در اطلاع رسانی، این اقدامات را به گوش مردم نرساندند.

محمدی افزود: به تمام مدیران تکلیف می‌کنم که از هفته آینده فضای مجازی را با اقدامات دولت در حوزه خود بمباران خبری کنند تا مردم بدانند چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه هر مدیری در مورد اطلاع رسانی کم کاری کند عزل خواهد شد، اظهار کرد: برای خود افتخار نمی دانم که مردم را دور خود در ساختمان فرمانداری جمع کنم و عکس بگیرم و بنویسم دیدار مردمی بلکه مسئول باید خودش در بین مردم حضور یابد و این کار را خواهم کرد.