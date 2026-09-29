به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سمیه سادات ابراهیمی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار این مرکز با اشاره به اجرای فرایند هدایت تحصیلی، اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ با مشارکت بیش از ۱۲ هزار مشاور در مدارس دوره اول متوسطه آغاز شد.

وی افزود: در راستای ارزیابی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پایه نهم و کمک به آنان برای دستیابی به خودشناسی، اجرای آزمونهای رغبت و توانایی در سامانه هدایت تحصیلی با مشارکت بیش از ۹۵ درصد دانش آموزان پایه نهم انجام شد.

ابراهیمی با بیان این که در سامانه هدایت تحصیلی، کارنامه شخصی سازی شده برای هر دانش آموز به صورت برخط و بلافاصله پس از نهایی شدن آزمون ها صادر و در اختیار آنان قرار گرفت، افزود: در این کارنامه ویژگی های دانش آموزان، تیپ های شخصیتی غالب آنان، میزان علاقه، استعداد و توانایی های آنان به حوزه های شغلی مختلف به صورت مفصل و کاملاً شخصی سازی شده ارائه گردید.

ابراهیمی در ادامه توضیح داد: در گام های بعدی فرایند هدایت تحصیلی، نظرخواهی از تمامی دانش آموزان، والدین آنان، دبیران تمامی دروس و مشاوران مدارس انجام شد و بیش از ۱ میلیون و دویست هزار نفر از دانش آموزان پایه نهم اولویت بندی انتخاب رشته تحصیلی خود را از بین ۱۲ رشته و زمینه ی تحصیلی انتخاب و در سامانه ثبت کردند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی گفت: در راستای کمک به حرفه شناسی دانش آموزان و آشنایی آنان با رشته های تحصیلی، مشاغل و حرفه های موجود در کشور، مشاوران مدارس با برگزاری جلسات راهنمایی گروهی، تولید محتوا و همچنین برگزاری همایش های هدایت تحصیلی حضوری و مجازی در سطح منطقه، به دانش آموزان در دستیابی به حرفه شناسی و آشنایی با مشاغل آینده کمک کردند.

وی تصریح کرد: در هفته معرفی مشاغل برگزاری رویدادهایی همچون بازدید از کارخانجات، صنایع مادر، شرکت ها و موسسات و برگزاری نمایشگاه های معرفی مشاغل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری و مجازی، زمینه‌های آشنایی بیشتر دانش آموزان با رشته های تحصیلی موجود در هنرستانها و همچنین مشاغل آینده و کمک به انتخاب رشته و مسیر زندگی تحصیلی فراهم شد. در هفته معرفی مشاغل بیش از ۵۹۹ هزار نفر از دانش آموزان پایه نهم در این رویدادهای حضوری و مجازی شرکت کردند.

ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: گام نهایی فرایند هدایت تحصیلی در سال تحصیلی گذشته با صدور به موقع نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان در تیرماه ادامه یافت. وی افزود: علی رغم شرایط ویژه و حاکم بر کشور و تعویق در برگزاری ارزشیابی نوبت تابستان، طی پیگیری ها و برنامه ریزی های انجام شده در دفتر مشاوره این اداره کل، نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان در ۲۴ تیرماه و رأس زمان مقرر صادر و در اختیار دانش آموزان و والدین قرار گرفت.

وی تأکید کرد: نمون برگ جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان که به صورت الکترونیکی در داشبورد والدین دانش آموزان پایه نهم قرار گرفت، ویژگی های منحصر به فردی از جمله وجود کیو آرکد و امکان مشاهده ویژگی های شخصیتی، تیپ شخصیتی و توصیه های مهم به صورت گفتگوهای کارشناسانه برای کمک به دانش آموزان و والدین آنان برای انتخاب رشته آگاهانه دارد و دانش آموزان بدون مراجعه به مدرسه و در سامانه هدایت تحصیلی می توانند نسبت به مشاهده و دریافت آن اقدام نمایند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ادامه داد: همچنین بلافاصله پس از صدور نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان، جلسات توانمندسازی و آموزشی برای کارشناسان، مشاوران و مدیران مدارس به صورت برخط برگزار و هماهنگی لازم در خصوص راهنمایی و ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و والدین صورت گرفت. مشاوران مدارس به مدت ۲ هفته از ابتدای مردادماه در مدارس حضور یافتند و نسبت به ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و خانواده های آنان اقدام کردند.

ابراهیمی اظهار کرد: قابلیت انتخاب رشته و ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق فراخوانی نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان به سامانه پیش ثبت نام دانش آموزان اضافه شد و والدین دانش آموزان برای ثبت نام فرزندشان بدون مراجعه حضوری به مدارس توانستند نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به آئین نامه و شیوه نامه هدایت تحصیلی، برای دانش آموزانی که بر اساس نمرات خردادماه شرایط ورود به رشته یا زمینه دلخواهشان را کسب نکرده بودند، امکان شرکت در آزمون تعیین رشته مجدد در صورت وجود ظرفیت درمنطقه فراهم شد و نمون برگ هدایت تحصیلی بیش از ۱۷ هزار نفر از دانش آموزان بر اساس آزمون های تعیین رشته مجدد صادر گردید و شرایط ورود آنان به رشته ها و زمینه های دلخواهشان فراهم گردید.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی گفت: همچنین نمون برگ هدایت تحصیلی بیش از ۷۳ هزار نفر از دانش آموزان قبولی شهریور به موقع و بلافاصله پس از ثبت نمراتشان در سامانه صادر گردید و شرایط لازم برای ثبت درخواست و صدور نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان مشمول فرم ۶ امضا از ۲۵ شهریورماه فراهم گردید.

ابراهیمی در پایان ضمن تشکر از زحمات مجموعه همکاران حوزه مشاوره اعم از مشاوران مدارس، کارشناسان مناطق و استانها، عنوان کرد: در تمامی شهرستانها، نواحی و مناطق کشور میز خدمت هدایت تحصیلی از ابتدای مردادماه تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۷۳۰ کارشناس و ۲۱۳۰ مشاور متخصصی حوزه تحصیلی تشکیل شده و مشغول ارائه خدمت به مراجعات مردمی در زمینه انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان می باشند.