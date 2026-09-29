به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین بزرگداشت روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در واحد آتش نشانی شهرداری دیّر ضمن تجلیل از رشادت‌های ایثارگران این عرصه، بر لزوم ارتقای تجهیزات و اهمیت آموزش‌های پیشگیرانه تأکید کرد و با اشاره به عملکرد درخشان آتش‌نشانان این شهرستان در حوادث گذشته اظهار کرد: مشارکت داوطلبانه و حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی دیّر در حوادث خارج از استان، از جمله اعزام تیم‌های امدادی به استان هرمزگان و همچنین همکاری با شهرستان‌های هم‌جوار، نشان‌دهنده روحیه ایثارگری و مسئولیت‌پذیری بالای این عزیزان است که باید ستایش شود.

فرماندار شهرستان دیّر در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ سلامت آتش‌نشانان در حین عملیات، تصریح کرد: اولویت نخست در هر ماموریتی، حفظ ایمنی خود پرسنل است. اگرچه شهردار محترم اقدامات شایسته‌ای برای نوسازی تجهیزات انجام داده‌اند، اما قول می‌دهیم با هم‌فکری و پیگیری از طریق اعتبارات تملک دارایی و سایر ظرفیت‌ها، برای تأمین تجهیزات مدرن و به‌روز، از هیچ کمکی دریغ نکنیم.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس از آموزش بی‌نیاز نیست، خاطرنشان کرد: آموزش و تمرین مستمر، رمز اصلی موفقیت در لحظات بحرانی است. حتی با ساده‌ترین امکانات و برگزاری مانورهای منظم، باید سرعت عمل و هماهنگی تیم‌ها تقویت شود تا در زمان وقوع حوادث واقعی، با بیشترین آمادگی در محل حضور یابند.

سجادی بر اهمیت هماهنگی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مدیریت آتش‌نشانی با تکیه بر کار تیمی، هماهنگی منسجمی با سایر دستگاه‌های امدادی از جمله اورژانس، پلیس و آتش‌نشانی صنایع منطقه داشته باشد. همچنین برخورد با شهروندان در زمان حادثه باید توأم با صبر، احترام و اطمینان‌بخشی باشد تا از اضطراب و نگرانی آسیب‌دیدگان کاسته شود.

فرماندار شهرستان دیّر با تأکید بر تغییر رویکرد از «اطفاء حریق» به «پیشگیری از حریق»، اظهار داشت: آموزش شهروندان به‌ویژه دانش‌آموزان در مدارس، راهبردی بسیار اثرگذار است. دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان سفیران ایمنی، آموزه‌های حیاتی را به خانواده‌های خود منتقل کنند.

وی در پایان، با اشاره به آموزه‌های دینی در خصوص ارزش والای نجات جان انسان‌ها، افزود: نجات یک نفر، نجات جامعه است و این پاداش معنوی با هیچ‌چیز قابل‌مقایسه نیست. امیدواریم آتش‌نشانان عزیز ما همچنان با قدرت و تعهد، خدمتگزار مردم شریف دیّر باشند.