رضا سیدحسینی، مدیرعامل یکی از شرکت های تولید کننده دارو از مشتقات پلاسما، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت این شرکت در زمینه تهیه داروهای مشتق از پلاسما اظهار کرد: داروهای بیولوژیک از حساسیت بالایی برخوردارند و تأمین آنها همواره با محدودیتهایی در سطح جهان مواجه بوده است.
وی افزود: بر اساس دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت، تأمین داروهای مشتق از پلاسما باید با استفاده از پلاسمای افراد همان کشور انجام شود. بر همین اساس، فعالیت خود را در زمینه جمعآوری پلاسما آغاز کردیم و در این حوزه از نخستین مراکز در ایران و منطقه بودیم.
مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه ایران از نظر سلامت پلاسما و محصولات خونی در جایگاه مناسبی قرار دارد، گفت: از سوی دیگر، تعداد بیماران مبتلا به هموفیلی در کشور قابل توجه است و یکی از اهداف اصلی فعالیت ما، تأمین داروهای مورد نیاز این بیماران است.
وی ادامه داد: داروهای مشتق از پلاسما علاوه بر داروهای مورد استفاده بیماران هموفیلی، شامل محصولاتی مانند آلبومین است که یکی از داروهای مهم در شرایط خونریزی و جراحی محسوب می شود و در شرایطی که نیاز به خون و فرآوردههای خونی افزایش پیدا کند، میزان نیاز به این دارو نیز افزایش خواهد یافت.
سیدحسینی با اشاره به شرایط اخیر کشور و دوجنگ تحمیلی و افزایش نیاز به فرآوردههای خونی بیان کرد: با توجه به شرایطی که کشور پشت سر گذاشته و افزایش موارد نیازمند دریافت خون و فرآوردههای خونی، ضرورت دارد تلاش بیشتری برای تأمین داروهای مورد نیاز انجام شود.
نیاز کشور به یک میلیون لیتر پلاسما
وی درباره میزان پلاسمای مورد نیاز کشور گفت: بر اساس محاسبات انجامشده، سالانه حدود ۸۵۰ هزار تا یک میلیون لیتر پلاسما برای تأمین داروهای مورد نیاز کشور لازم است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار لیتر پلاسما توسط مراکز فعال در این حوزه و با همکاری سازمانهای مربوطه جمعآوری میشود و همچنان فاصلهای با میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد مراکز جمعآوری پلاسما و افزایش استقبال مردم از اهدای پلاسما، امکان تأمین نیاز کشور فراهم شود و ایران در این حوزه به خودکفایی برسد.
سیدحسینی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر جمعآوری پلاسما اظهار کرد: جمعآوری پلاسما به تجهیزات و اقلام مصرفی خاصی نیاز دارد که برای هر اهداکننده به صورت اختصاصی مورد استفاده قرار میگیرد. بخش عمده این اقلام به دلیل فناوری مورد نیاز، هنوز امکان تولید داخلی ندارند و تلاش کردهایم با شرکتهای فعال در این حوزه، بهویژه شرکتهای مستقر در چین، منابع مناسبی برای تأمین این اقلام پیدا کنیم، اما در شرایط سخت، تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز برای جمعآوری پلاسما نیز با دشواری مواجه میشود.
این تولیدکننده دارو ادامه داد: موظف به جمعآوری پلاسما هستیم و در کنار تأمین امکانات مورد نیاز، باید شرایطی فراهم شود تا افراد سالم و علاقهمند بتوانند با هدف کمک به بیماران در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند. همچنین در حوزه اطلاعرسانی و فرهنگسازی در سطح جامعه تلاش میکنیم، اما موانع مختلفی از جمله مسائل مالی و تأمین ارز پیش روی ما قرار دارد.
سیدحسینی ادامه داد: با توجه به اینکه این داروها در فرآیند تأمین مواد اولیه، وارداتی محسوب میشوند، تغییرات نرخ ارز و محدودیتهای ایجادشده، تأمین آنها را با چالش مواجه کرده است. تلاش میکنیم این مسائل را با همکاری سازمان غذا و دارو به بهترین شکل مدیریت کنیم.
مدیر این مجموعه دارویی با اشاره به صرفهجویی ارزی حاصل از تأمین داروهای مشتق از پلاسمای داخلی گفت: از آنجا که پلاسما در داخل کشور جمعآوری میشود و برای فرآوری و تهیه دارو ارسال میشود، توانستهایم در سال گذشته حدود ۶۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور ایجاد کنیم.
سیدحسینی افزود: اگر این داروها از این مسیر تأمین نمیشد و قرار بود به صورت فوری وارد کشور شوند، دولت ناچار به پرداخت این هزینه ارزی بود و خوشحالیم که در این شرایط توانستهایم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
رسانهها در فرهنگسازی اهدای پلاسما نقش مهمی دارند
سیدحسینی با تأکید بر نقش رسانهها در فرهنگسازی برای اهدای پلاسما گفت: رسانهها میتوانند نقش بسیار مهمی در آگاهیبخشی و فرهنگسازی در این زمینه داشته باشند. زمانی که فعالیت خود را در این حوزه آغاز کردیم، شاید بخش قابل توجهی از جامعه آشنایی چندانی با اهدای پلاسما نداشت، اما طی سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای افزایش آگاهی عمومی انجام شده است.
وی با بیان اینکه هر فردی امکان اهدای پلاسما را ندارد، تصریح کرد: افرادی که تمایل به اهدای پلاسما دارند، ابتدا باید تحت ارزیابیهای سلامت قرار گیرند و در صورت مناسب بودن شرایط جسمانی و نتایج آزمایشها، امکان اهدای پلاسما برای آنها فراهم میشود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که پلاسمای اهدایی برای تهیه دارو و استفاده بیماران به کار میرود، باید از سلامت و کیفیت لازم برخوردار باشد. به همین دلیل همواره با محدودیت تعداد اهداکنندگان سالم و واجد شرایط مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو مرکز جمع آوری پلاسما از این مجموعه در تهران فعالیت می کنند ادامه داد: همکاران ما در مراکز اهدای پلاسما روزانه تلاش میکنند با رعایت دقیق استانداردها، افرادی را به عنوان اهداکننده ثبتنام کنند که هم اهدای پلاسما برای سلامت آنها مشکلی ایجاد نکند و هم پلاسمای اهدایی از کیفیت و سلامت لازم برای استفاده در فرآیند تهیه دارو برخوردار باشد.
سیدحسینی در پایان از رسانهها خواست در زمینه اطلاعرسانی صحیح درباره اهدای پلاسما همکاری کنند و گفت: امیدواریم خانواده رسانه با انتشار اخبار دقیق و پرداختن به ابعاد فرهنگی این موضوع، به آشنایی بیشتر جامعه با اهدای پلاسما کمک کند؛ چراکه هرچه آگاهی عمومی افزایش یابد، میتوان انتظار داشت تعداد اهداکنندگان سالم و واجد شرایط نیز افزایش پیدا کند.
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