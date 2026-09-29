https://mehrnews.com/x3dbWp ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ کد مطلب 6962722 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ روایتی از ارادت شهید دانش آموز «رضا بارانی» به امام عصر (عج) میناب- شهید «رضا بارانی» از شهدای مدرسه میناب است که ارادت خاصی به امام زمان (عج) داشته است. دریافت 21 MB کد مطلب 6962722 کپی شد مطالب مرتبط بانک جامع اطلاعات، اسناد و روایتهای میناب رونمایی شد ۲ پیکر غیرقابل شناسایی مدرسه شجره طیبه میناب شناسایی شدند پرچمدار روایت شهدای میناب در جادههای ایران؛ از اهواز تا کرج برچسبها مدرسه میناب مدرسه شجره طیبه میناب هرمزگان
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