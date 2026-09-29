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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

روایتی از ارادت شهید دانش آموز «رضا بارانی» به امام عصر (عج)

روایتی از ارادت شهید دانش آموز «رضا بارانی» به امام عصر (عج)

میناب- شهید «رضا بارانی» از شهدای مدرسه میناب است که ارادت خاصی به امام زمان (عج) داشته است‌.

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کد مطلب 6962722

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