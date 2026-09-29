به گزارش خبرنگار مهر، مجید عمرانی بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت روز آتش نشانی در واحد آتش نشانی شهرداری دیّر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و به‌ویژه شهدای آتش‌نشان، هفتم مهرماه را یادآور حماسه و ایثارگری آتش‌نشانانی دانست که در جریان بمباران پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۵۹ جان خود را در راه حفظ سرمایه‌های ملی و نجات همنوعان فدا کردند.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری دیّر با ارائه گزارشی از عملکرد این واحد در یکسال گذشته، مجموع عملیات‌های انجام‌شده را ۱۳۳ مورد عنوان کرد.

وی درباره جزئیات این عملیات‌ها گفت: ۳۱ مورد عملیات در بخش‌های مسکونی و تجاری، ۲ مورد خودرو، ۱۱ مورد موتورسیکلت و ۴ مورد حریق صنعتی. ۲۳ مورد شامل بازگشایی درهای ضدسرقت، نجات محبوس‌شدگان در آسانسور و خودرو، ۳۹ مورد اطفای حریق در فضاهای باز شامل آتش‌سوزی در محل‌های تخلیه زباله و زمین‌های متروکه بوده است.

عمرانی ادامه داد: همچنین ۱۷ مورد از این عملیات‌ها مربوط به حوادث دیگر و همکاری در تأمین ایمنی مراسم‌های عمومی، کنکور، امتحانات نهایی و تشییع شهدا بوده است.

مسئول آتش‌نشانی دیّر در ادامه ضمن قدردانی از تعامل و همکاری آتش‌نشانان پیشکسوت و همچنین تیم‌های عملیاتی شهرهای کنگان، متانول کاوه و اداره بنادر و دریانوردی در حوادث، بر اهمیت همبستگی نیروهای امدادی تأکید کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به چالش‌های تجهیزاتی و بودجه‌ای، از مسئولان شهرستان خواست تا توجه ویژه‌ای به نیازمندی‌های این واحد داشته باشند.

عمرانی تصریح کرد: به‌دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، تأمین برخی تجهیزات ضروری از جمله لباس‌های عملیاتی تخصصی و تجهیزات ایمنی نوین با دشواری‌های زیادی مواجه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ایستگاه شماره ۲ آتش‌نشانی شهر دیّر، خواستار رایزنی فرمانداری با صنایع مستقر در منطقه (شرکت‌های پارس جنوبی و سایر صنایع پیرامونی) برای تأمین تجهیزات، خرید خودروهای عملیاتی جدید و تکمیل تعمیرات خودروهای موجود شد تا امکان ارائه خدمات امدادی در شرایط بحرانی با کیفیت و سرعت بیشتری فراهم شود.