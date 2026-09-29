دادستان کل کشور وارد مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، برای شرکت در بیستوچهارمین اجلاس دادستانهای سازمان همکاریهای شانگهای و نیز دیدار و مذاکره با مقامات عالی قضایی روسیه، ظهر امروز با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.
دادستان کل کشور در روز نخست سفر به روسیه، عصر امروز با رئیس دیوان عالی روسیه ملاقات خواهد کرد.
نشست دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از روز چهارشنبه در شهر کازان مرکز جمهوری مسلماننشین تاتارستان آغاز میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد علاوه بر شرکت و سخنرانی در این نشست بینالمللی، با دادستانهای کل کشورهای عضو، از جمله بلاروس، تاجیکستان، چین، هند، پاکستان، قرقیزستان و روسیه دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
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