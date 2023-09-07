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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۱۳

در دیدار تدارکاتی رقم خورد

شکست سنگین صدرنشین ایران مقابل زنیت/ طلسم مهاجم سپاهان شکست

شکست سنگین صدرنشین ایران مقابل زنیت/ طلسم مهاجم سپاهان شکست

دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال سپاهان و زنیت با گلزنی مهاجمی همراه بود که در لیگ برتر ایران همچنان نمی تواند بازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال سپاهان و زنیت سنت پترزبورگ شامگاه امروز در ورزشگاه گاز پروم زنیت برگزار شد.

زنیت در این بازی به پیروزی چهار بر یک مقابل سپاهان دست پیدا کرد.

سرگیئوف، باکائف، اروخین (پنالتی) و کازائف برای زنیت گلزنی کردند. عیسی آل کثیر نیز تک گل سپاهان را در این دیداروبه ثمر رساند.

آل کثیر در حالی برای سپاهان بازی کرد و گلزنی کرد که به دلیل مشکلات موجود در قراردادش طبق آئین نامه‌های نقل و انتقالاتی ایران تا پایان هفته چهارم لیگ برتر نتوانسته است در فوتبال باشگاهی کشور بازی کند.

رضا اسدی نیز در جریان بازی برای سپاهان پنالتی زد که تبدیل به گل نشد.

کد مطلب 5881137

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