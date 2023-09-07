به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: مدت ماندگاری در مرز مهران که پیشتر حداکثر نیم ساعت بود هم اکنون تا دو ساعت افزایش یافته، اما تلاش سازمان راهداری و ستاد مرکزی اربعین و همه دستگاه‌های مسئول این است که همه زائران حاضر در مرز، تا ساعت ۲۴ اعزام شوند.

وی افزود: سال‌های گذشته وضعیت حاکم بر این پایانه بسیار نامناسب بود به طوری که زائران تا ۱۵ ساعت هم در این مز معطل می‌شدند که خوشبختانه این معضل برطرف شده است.

وی با بیان اینکه موج بعدی بازگشت زائران فردا جمعه خواهد بود گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر فراخوان اتوبوس‌ها انجام شده و در حال ایجاد آمادگی برای بازگشت زائران خواهیم بود.

میراحمدی افزود: موکب‌های ایرانی و عراقی در حال جمع آوری هستند و به همین دلیل پیش بینی می‌کنیم فردا بخش زیادی از زائرانی که هنوز در عراق هستند به کشور بازگردند.

معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور افزود: ۶۵۰ اتوبوس از استان‌های مختلف فراخوانده شده اند که تا ساعاتی دیگر به مهران خواهند رسید ضمن اینکه ۷۰۰ اتوبوس ایرانی دیگر هم از خاک عراق به مهران باز می‌گردند و جای نگرانی نیست.

وی از زائران خواست صبور باشند و در صورت نیاز از امکانات و استراحتگاه‌های موجود در پایانه مرزی مهران استفاده کنند و مطمئن باشند در سریع‌ترین زمان ممکن به مقاصد خود اعزام خواهند شد.

به گفته میراحمدی، زائران برخی استان‌ها از جمله تهران، مازندران و آذربایجان شرقی در پایانه مهران معطل هستند، اما زائران بقیه استان‌ها طبق روال در حال تخلیه و اعزام هستند.